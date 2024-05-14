Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает водителям бензова.

В полку "Азов" открыта вакансия водителя бензовоза — будут платить до 125 тысяч гривен
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения водителя бензовоза. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 10 мая.
Какие требования к кандидатам
На должность приглашают граждан Украины, которые имеют от двух лет опыта работы водителем бензовоза и удостоверение категории С и Е, знают правила дорожного движения и техники безопасности, а также готовы к работе в зоне боевых действий. Кандидат на должность должен быть ответственным и внимательным к деталям, без вредных привычек и непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения, с хорошим состоянием здоровья. Преимуществом будет наличие ADR.
Что должен делать водитель бензовоза в полку "Азов"
Обязанности водителя бензовоза:
- Подготовка и осмотр АТС перед отъездом;
- управление АТС;
- прием нефтепродуктов на базах хранения;
- контроль качества при приеме нефтепродуктов;
- обеспечение при доставке безопасности количества и качества полученных нефтепродуктов;
- перевозка топлива и нефтепродуктов на заданные маршруты;
- обеспечение безопасности и надежности при перевозке;
- доставка по количеству и качеству полученных нефтепродуктов;
- бережное и грамотное отношение к работе АТС;
- правильное и своевременное заполнение требуемой документации.
Условия работы
Азовцы предлагают кандидату официальную мобилизацию или службу по контракту до конца военного положения. Есть возможность перевода действующих военнослужащих. Исполнять обязанности, возможно, придется в зоне проведения боевых действий, однако в случае выполнения задач в горячих точках будет ежедневно начисляться денежная надбавка — 3 300 гривен.
Какие специалисты нужны в полку "Азов"
Напомним, "Азов" ищет в свои ряды пиарщика, который не менее двух лет работал в PR-отрасли и свободно общается на английском языке. Такому специалисту обещают зарплату от 25 до 28 тысяч гривен.
Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны повара, которые будут готовить блюда для военнослужащих. За месяц работы можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.
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