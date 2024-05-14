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В полку "Азов" открыта вакансия водителя бензовоза — будут платить до 125 тысяч гривен

14 мая 2024 03:23
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Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает водителям бензова.
Военнослужащие полка "Азов". Фото: azov.org.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения водителя бензовоза. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 10 мая.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Какие требования к кандидатам

На должность приглашают граждан Украины, которые имеют от двух лет опыта работы водителем бензовоза и удостоверение категории С и Е, знают правила дорожного движения и техники безопасности, а также готовы к работе в зоне боевых действий. Кандидат на должность должен быть ответственным и внимательным к деталям, без вредных привычек и непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения, с хорошим состоянием здоровья. Преимуществом будет наличие ADR.

Что должен делать водитель бензовоза в полку "Азов"

Обязанности водителя бензовоза:

  • Подготовка и осмотр АТС перед отъездом;
  • управление АТС;
  • прием нефтепродуктов на базах хранения;
  • контроль качества при приеме нефтепродуктов;
  • обеспечение при доставке безопасности количества и качества полученных нефтепродуктов;
  • перевозка топлива и нефтепродуктов на заданные маршруты;
  • обеспечение безопасности и надежности при перевозке;
  • доставка по количеству и качеству полученных нефтепродуктов;
  • бережное и грамотное отношение к работе АТС;
  • правильное и своевременное заполнение требуемой документации.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату официальную мобилизацию или службу по контракту до конца военного положения. Есть возможность перевода действующих военнослужащих. Исполнять обязанности, возможно, придется в зоне проведения боевых действий, однако в случае выполнения задач в горячих точках будет ежедневно начисляться денежная надбавка — 3 300 гривен.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет в свои ряды пиарщика, который не менее двух лет работал в PR-отрасли и свободно общается на английском языке. Такому специалисту обещают зарплату от 25 до 28 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны повара, которые будут готовить блюда для военнослужащих. За месяц работы можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.

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