Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает мотористам

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Україна

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения моториста. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 6 мая.

Читайте также:

Скриншот вакансии на Work.ua

Что входит в обязанности моториста в "Азове"

Моторист должен производить ремонтные и диагностические работы, плановые технические осмотры автомобилей, ремонтировать мотор, подвески, менять ремни ГРМ и сцепления. Также в обязанности моториста входит замена жидкостей АКПП, ГУР, тормозной и охлаждающей.

Какие требования к кандидату на должность

Человек, желающий занять должность моториста в "Азове", должен знать конструкции автомобилей и их узлов. От специалиста ожидают внимательности к деталям, знаний основ техники безопасности, ориентации на результат. Также желательно иметь опыт работы на аналогичной должности.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен (в зависимости от поставленной задачи и региона работы: в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 гривен в день).

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет в свои ряды водителей-механиков танка, которые умеют управлять гусеничной техникой и имеют опыт военной службы. Таким специалистам обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны электрики, которые будут ремонтировать и обслуживать электрооборудование и электрические сети. За месяц работы можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.