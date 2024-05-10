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В полку "Азов" появилась вакансия моториста — какие условия труда и сколько будут платить

10 мая 2024 03:23
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Чекарёва Мария
редактор
Работа в "Азов" — какие условия работы бригада предлагает мотористам
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Україна
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения моториста. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 6 мая.

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Скриншот вакансии на Work.ua

Что входит в обязанности моториста в "Азове"

Моторист должен производить ремонтные и диагностические работы, плановые технические осмотры автомобилей, ремонтировать мотор, подвески, менять ремни ГРМ и сцепления. Также в обязанности моториста входит замена жидкостей АКПП, ГУР, тормозной и охлаждающей.

Какие требования к кандидату на должность

Человек, желающий занять должность моториста в "Азове", должен знать конструкции автомобилей и их узлов. От специалиста ожидают внимательности к деталям, знаний основ техники безопасности, ориентации на результат. Также желательно иметь опыт работы на аналогичной должности.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидату:

  • официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможное исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • достойное ежемесячное материальное обеспечение от 25 до 125 тысяч гривен (в зависимости от поставленной задачи и региона работы: в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3 300 гривен в день).

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, "Азов" ищет в свои ряды водителей-механиков танка, которые умеют управлять гусеничной техникой и имеют опыт военной службы. Таким специалистам обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что бригаде спецназначения "Азов" нужны электрики, которые будут ремонтировать и обслуживать электрооборудование и электрические сети. За месяц работы можно заработать от 25 до 125 тысяч гривен.

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