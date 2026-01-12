Мобилизация в Украине - в Полтаве усилят контроль за уклонистами

Проверка документов по розыску ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Уже в этом 2026 году в Полтаве будет усилен контроль за военным учетом призывников, военнообязанных лиц и резервистов. В случае, если военнообязанный обратится в ЦНАП или другие госучреждения, его смогут идентифицировать и и доставить в территориальный центр комплектования.

Соответствующее решение было принято 9 января исполнительным комитетом Полтавского горсовета, сообщает "Суспільне Полтава".

Что известно об усилении контроля за военным учетом в Полтаве

Согласно решению, в городе планируют сформировать специальную комиссию, которая будет осуществлять проверки государственных органов, предприятий, учреждений и организаций по выполнению правил воинского учета. Во время таких проверок внимание сосредоточат на корректности учетных списков, регулярности сверки информации с ТЦК и определении ответственных лиц.

Также предприятия и учреждения обяжут информировать ТЦК о гражданах, которые не стали на воинский учет или нарушают правила. Также предусмотрено усиление координации с Нацполицией по вопросам розыска, задержания и доставки в ТЦК лиц, уклоняющихся от выполнения воинского долга.

Кроме того, лиц, которых разыскивает ТЦК, смогут идентифицировать во время обращения в органы власти, ЦНАПы или другие учреждения, после чего при необходимости полиция сможет доставить их в ТЦК для оформления документов.

Параллельно городские власти намерены активизировать информационную работу — через медиа и официальный сайт горсовета будут разъяснять правила воинского учета, а также введут онлайн-консультации для граждан и ответственных работников предприятий.

