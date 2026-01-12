Мобілізація в Україні - у Полтаві посилять контроль за ухилянтами

Перевірка документів щодо розшуку ТЦК. Фото: "Сфера-ТВ"

Вже у цьому 2026 році у Полтаві буде посилено контроль за військовим обліком призовників, військовозобов'язаних осіб та резервістів. У разі, якщо військовозобов'язаний звернеться до ЦНАП чи інших держустанов, його зможуть ідентифікувати і та доставити до територіального центру комплектування.

Відповідне рішення було ухвалено 9 січня виконавчим комітетом Полтавської міськради, повідомляє "Суспільне Полтава".

Що відомо про посилення контролю за військовим обліком у Полтаві

Відповідно до рішення, у місті планують сформувати спеціальну комісію, яка здійснюватиме перевірки державних органів, підприємств, установ і організацій щодо виконання правил військового обліку. Під час таких перевірок увагу зосередять на коректності облікових списків, регулярності звірки інформації з ТЦК та визначенні відповідальних осіб.

Також підприємства й установи зобов’яжуть інформувати ТЦК про громадян, які не стали на військовий облік або порушують правила. Також передбачено посилення координації з Нацполіцією з питань розшуку, затримання та доставлення до ТЦК осіб, які ухиляються від виконання військового обов’язку.

Крім того, осіб, яких розшукує ТЦК, зможуть ідентифікувати під час звернення до органів влади, ЦНАПів чи інших установ, після чого за необхідності поліція зможе доправити їх до ТЦК для оформлення документів.

Паралельно міська влада має намір активізувати інформаційну роботу — через медіа та офіційний сайт міськради роз’яснюватимуть правила військового обліку, а також запровадять онлайн-консультації для громадян і відповідальних працівників підприємств.

