В Полтавской области мобилизовали мужчину, снятого с воинского учета

И.о. начальника Полтавского ОТЦК и СП. Фото: Новини.LIVE

Иванна Чайка редактор политических новостей

Мать мобилизованного заявила, что в Полтавском ОТЦК и СП её сына заставили подписать заявление, в котором якобы содержалась просьба поставить его на воинский учёт, хотя он якобы был снят с него. По её словам, мужчину также задержали с применением физической силы, после чего он прошел ВЛК и был направлен в воинскую часть. В ТЦК заявили, что мобилизация состоялась в соответствии с законодательством, а решение о годности приняла военно-врачебная комиссия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения.

Мужчину заставили в ТЦК подписать заявление о добровольной постановке на учет

Мать мобилизованного рассказала, что 9 июня 2026 года её сына задержали сотрудники ТЦК совместно с полицейскими возле дома. По её словам, во время задержания к нему применили физическую силу, а впоследствии заставили написать заявление.

Женщина утверждает, что на момент задержания у её сына был документ о военном учёте в приложении "Резерв+", где, по её словам, было указано, что он снят с воинского учёта. Также она заявила, что у мужчины есть ряд хронических заболеваний, среди которых последствия инсульта, проблемы с сердечно-сосудистой системой, грыжи и другие диагнозы, которые, по её мнению, должны были быть учтены при прохождении ВЛК.

"Прошу поставить меня на воинский учет", — именно такое заявление, по словам матери, её сына заставили подписать в ТЦК.

Представитель ТЦК сообщил, что мужчину доставили в центр комплектования, после чего он прошел военно-медицинскую комиссию. По результатам комиссии его признали годным к военной службе и направили в воинскую часть.

В ТЦК также подчеркнули, что мужчина не обжаловал решение военно-медицинской комиссии, а сотрудники центра комплектования не имеют влияния на выводы врачей.

В то же время представитель ТЦК не смог ответить на вопросы относительно утверждений о применении физической силы, использовании наручников и информации о возможном исключении мужчины из воинского учета. Также он сообщил, что служебная проверка по обращению матери не назначалась, поскольку мобилизованный уже проходит военную службу.

Как писали Новини.LIVE, в Украине зарегистрировали электронную петицию, авторы которой предлагают снизить предельный возраст пребывания на военной службе во время военного положения с 60 до 55 лет. Инициаторы считают, что это позволит учесть состояние здоровья людей старшего возраста, а также сохранить квалифицированных работников в гражданском секторе. Кроме того, они предлагают предоставить военнослужащим, достигшим 55-летнего возраста, право увольняться со службы по собственному желанию.

Также в Украине обсуждается возможность ужесточения ответственности для граждан, уклоняющихся от исполнения воинского долга. Среди предложенных мер — блокировка банковских счетов, ограничение доступа к отдельным государственным услугам и другие механизмы воздействия на нарушителей мобилизационного законодательства. По словам военного омбудсмена Ольги Решетиловой, соответствующие законодательные инициативы в настоящее время находятся на стадии проработки.