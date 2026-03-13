СЗЧ могут получить такие же ограничения, как и неплательщики алиментов

Военнослужащий. Фото иллюстративное: freepik.com

Верховная Рада планирует ужесточить наказание для военных, которые ушли в СОЧ. За содеянное на человека могут быть наложены идентичные ограничения, как и на неплательщиков алиментов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в интервью "Телеграфу" сказал член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.

Что может измениться для СоЧ

Нардеп рассказал, что в случае принятия соответствующего законопроекта, человек в СОЧ будет иметь такие же ограничения, как гражданин, который не платит алименты.

"СОЧшника приравнивают к тому, кто не платит алименты за своих детей. И полностью накладываются определенные запреты: в банковской деятельности, нотариальной, в получении административных услуг, кредитов, ограничения управления транспортными средствами. То есть все те ограничения, которые есть у тех, кто не платит алименты, те же самые ограничения и у СОЧшника", — пояснил Ивченко.

Также на уточняющий вопрос, когда эти решения могут быть рассмотрены, мужчина не назвал сроки, поскольку соответствующие законопроекты вносит Генштаб или Минобороны Украины. Сейчас эти проекты на бумаге.

Более того, новые ограничения будут касаться не только СОЧ, но и нарушителей воинского учета.

"Да. Тех, кто не обновил свои данные, нарушил воинский учет, не появляется на повестки, не зарегистрировался в "Резерв+" и так далее. Это будет отдельный закон. Минобороны и Генштаб тоже выдвигают свои предложения и по этим категориям", — проинформировал член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности.

Комментируя, вероятное, тяжелое голосование в парламенте нардеп добавил, что те, кто не буду голосовать должны осознать, что в таком случае будет уменьшение мобилизации в Украине, оккупация новых территорий и людей будет мобилизовать уже российское ТЦК.

Напомним, недавно министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что нарабатывает план для решения проблемы с мобилизацией и СОЧ. Один из вариантов может предусматривать большего привлечения в ВСУ иностранцев.

Таким недавно мы писали, как военному, который совершил СОЧ и находится в другой стране, вернуться на службу и без последствий.