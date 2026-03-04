Как вернуться с СЗЧ из-за границы - в ТЦК дали ответ

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Украинские военные, которые ушли СЗЧ и находятся за границей - все же могут вернуться на службу в ВСУ и начать все с чистого листа. Для этого необходимо выполнить несколько действий.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в Facebook пишет Киевский городской ТЦК и СП.

Как действовать военному, который находится в СЗЧ за рубежом

В ТЦК объяснили, что если военнослужащий находится за пределами Украины и хочет добровольно вернуться в ряды войска, алгоритм предусматривает несколько шагов.

Прежде всего необходимо прибыть в Украину. При пересечении государственной границы лицо может обратиться к представителям Государственной пограничной службы, после чего его направляют в ближайшее подразделение ВСП.

Далее человек попадает в резервный батальон, который специализируется на возвращении военнослужащих в строй. Там человеку подбирают новую должность в другой воинской части, отменяют статус СЗЧ, и фактически служба начинается с чистого листа.

Помогают ли консульства

Согласно сообщению, украинские консульские учреждения могут помочь в организационных вопросах, чтобы ускорить возвращение гражданина в Украину.

В то же время сама процедура восстановления на службе происходит уже на территории государства — во взаимодействии с ВСП и другими уполномоченными органами.

Когда против военного открыто уголовное производство и означает ли это его задержание

Как пояснили в ТЦК, согласно действующему законодательству военнослужащий, который впервые совершил правонарушение, предусмотренное статьями 407 или 408 УКУ, может быть освобожден от уголовной ответственности, если добровольно согласится продолжить прохождение службы.

В случае добровольного возвращения, как правило, задержание не применяется - за исключением ситуаций, когда существует отдельное определение суда о задержании. В то же время даже при наличии такого решения, если военный заявляет о готовности служить дальше, его могут освободить от уголовной ответственности и восстановить в армии.

Кроме того, в случае добровольного возвращения никакие штрафы не предусмотрены. Наоборот, военному будут способствовать в восстановлении на службу Даже если ранее было принято решение о задержании, рекомендательное письмо от командира может стать основанием для направления лица на дальнейшее прохождение службы вместо применения наказания.

"До заключения доходит только тогда, когда человек категорически отказывается от дальнейшей службы. У правоохранительных органов нет цели наказать военного, который осознал свою ошибку и хочет вернуться. Наоборот, ему помогут, объяснят все процедуры и будут способствовать восстановлению на службе", — резюмировали в ТЦК.

Напомним, недавно министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал, что нарабатывает комплексный план, чтобы решить проблемы мобилизации и СЗЧ. Среди вариантов — активнее привлекать в ВСУ иностранцев.

Также нардеп Федор Вениславский недавно заявил, что в СЗЧ больше всего идут те люди, которые были мобилизованы.