СЗЧ можуть отримати такі ж обмеження, як і неплатники аліментів

Військовослужбовець. Фото ілюстративне: freepik.com

В Україні планують посилити покарання для військових, які здійснили СЗЧ. Наразі їх планують прирівняти до неплатників аліментів, що може накласти ідентичні обмеження.

Як повідомляє Новини.LIVE, по це в інтерв'ю "Телеграфу" сказав член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

Що може змінитися для СЗЧ

Нардеп розповів, що у разі ухвалення відповідного законопроєкту, людині у СЗЧ буде мати такі ж обмеження, як громадянин, що не сплачує аліменти.

"СЗЧшника прирівнюють до того, хто не платить аліменти за своїх дітей. І повністю накладаються певні заборони: в банківській діяльності, нотаріальній, в отриманні адміністративних послуг, кредитів, обмеження керування транспортними засобами. Тобто всі ті обмеження, що є у тих, хто не сплачує аліменти, ті ж самі обмеження і у СЗЧшника", — пояснив Івченко.

Також на уточнююче питання, коли ці рішення можуть бути розглянуті, чоловік не назвав терміни, оскільки відповідні законопроєкти вносить Генштаб або Міноборони України. Наразі ці проекти на папері.

Ба більше, нові обмеження будуть стосуватися не лише СЗЧ, але й порушників військового обліку.

"Так. Тих, хто не оновив свої дані, порушив військовий облік, не з'являється на повістки, не зареєструвався в "Резерв+" і так далі. Це буде окремий закон. Міноборони і Генштаб теж висувають свої пропозиції і по цим категоріям", — поінформував член комітету ВРУ з питань нацбезпеки.

Коментуючи, ймовірне, важке голосування у парламенті нардеп додав, що ті, хто не буду голосувати мають усвідомити, що в такому випадку буде зменшення мобілізації в Україні, окупація нових територій і людей мобілізуватиме вже російське ТЦК.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що напрацьовує план для вирішення проблеми із мобілізацією та СЗЧ. Один з варіантів може передбачати більшого залучення до ЗСУ іноземців.

