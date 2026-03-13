Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація У Раді планують прирівняти СЗЧ до неплатників аліментів

У Раді планують прирівняти СЗЧ до неплатників аліментів

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 04:30
СЗЧ можуть отримати такі ж обмеження, як і неплатники аліментів
Військовослужбовець. Фото ілюстративне: freepik.com

В Україні планують посилити покарання для військових, які здійснили СЗЧ. Наразі їх планують прирівняти до неплатників аліментів, що може накласти ідентичні обмеження.

Як повідомляє Новини.LIVE, по це в інтерв'ю "Телеграфу" сказав член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

Реклама
Читайте також:

Що може змінитися для СЗЧ

Нардеп розповів, що у разі ухвалення відповідного законопроєкту, людині у СЗЧ буде мати такі ж обмеження, як громадянин, що не сплачує аліменти.

"СЗЧшника прирівнюють до того, хто не платить аліменти за своїх дітей. І повністю накладаються певні заборони: в банківській діяльності, нотаріальній, в отриманні адміністративних послуг, кредитів, обмеження керування транспортними засобами. Тобто всі ті обмеження, що є у тих, хто не сплачує аліменти, ті ж самі обмеження і у СЗЧшника", — пояснив Івченко.

Також на уточнююче питання, коли ці рішення можуть бути розглянуті, чоловік не назвав терміни, оскільки відповідні законопроєкти вносить Генштаб або Міноборони України. Наразі ці проекти на папері.

Ба більше, нові обмеження будуть стосуватися не лише СЗЧ, але й порушників військового обліку.

"Так. Тих, хто не оновив свої дані, порушив військовий облік, не з'являється на повістки, не зареєструвався в "Резерв+" і так далі. Це буде окремий закон. Міноборони і Генштаб теж висувають свої пропозиції і по цим категоріям", — поінформував член комітету ВРУ з питань нацбезпеки.

Коментуючи, ймовірне, важке голосування у парламенті нардеп додав, що ті, хто не буду голосувати мають усвідомити, що в такому випадку буде зменшення мобілізації в Україні, окупація нових територій і людей мобілізуватиме вже російське ТЦК.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що напрацьовує план для вирішення проблеми із мобілізацією та СЗЧ. Один з варіантів може передбачати більшого залучення до ЗСУ іноземців.

Таким нещодавно ми писали, як військовому, який здійснив СЗЧ і знаходиться в іншій країні, повернутися на службу і без наслідків.

Верховна Рада мобілізація покарання війна в Україні ухилянти СЗЧ
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації