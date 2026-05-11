У Раді пропонують блокувати банківські рахунки ухилянтів

Банківська карта в руці. Фото: Новини.LIVE

Представники ТЦК стикаються з проблемою розшуку чоловіків, які уникають мобілізації, так як деякі виїхали за кордон, а інші переховуються в Україні. Для вирішення цієї проблеми у Раді пропонують посилити законодавчі механізми контролю.



Про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" заявив нардеп Олександр Федієнко, передає Новини.LIVE.

Що планують робити у Верховній раді для покращення мобілізації

За словами нардепа, у Верховній Раді можуть винести на розгляд кілька законодавчих ініціатив, які мають покращити ситуацію з доукомплектуванням війська. Серед пропозицій — розширення соціальних гарантій для військових, збільшення рівня грошового забезпечення, а також встановлення чітких строків служби.

Водночас він звернув увагу, що навіть за наявності додаткових стимулів не всі військовозобов’язані готові добровільно приходити до ТЦК та СП.

Федієнко наголосив, що працівники ТЦК вже стикаються із проблемами щодо пошуку окремих громадян. Зокрема через те, що частина чоловіків виїхала за межі України, тоді як інші навмисно уникають мобілізації і переховуються, що суттєво ускладнює їхнє виявлення.

На тлі цього у парламенті, за словами депутата, обговорюють можливі законодавчі механізми, які дозволять ефективніше встановлювати місцеперебування людей, що ухиляються від мобілізації.

Читайте також:

Окремо нардеп наголосив, що в державі не має бути ситуації, коли одні громадяни проходять службу та беруть участь у бойових діях, а інші, перебуваючи у розшуку, продовжують вести звичний спосіб життя.

Серед потенційних кроків впливу, які нині розглядаються, є й запровадження певних обмежень для ухилянтів. Зокрема, йдеться про можливе блокування банківських карток. Федієнко уточнив, що це питання вже обговорювали на засіданнях профільного комітету Верховної Ради, однак остаточного рішення на законодавчому поки немає.

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що в Україні є мільйони людей, які ухиляються від мобілізації. На тлі цього він зазначив, що процес мобілізації потребує не скасування, а вдосконалення.

Також ми писали, що у Полтавському ОТЦК нещодавно розповіли, на що йдуть чоловіку в Україні, щоб уникнути мобілізації.