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В "Резерв+" не обновляются данные — украинцам объяснили, что делать

31 мая 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — что делать, если данные в Резерв+ не обновляются
Человек смотрит информацию в телефоне. Фото: EMS Forster Productions/Digital Vision
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине работает мобильное приложение Резерв+", которое предназначено для военнообязанных граждан, предоставляя возможность обновлять военно-учетные данные дистанционно. Приложение значительно упрощает процесс взаимодействия с ТЦК и СП. Тем не менее сейчас оно работает в тестовом режиме и продолжает разрабатываться. У пользователей могут возникать определенные проблемы технического характера.

Что делать, если в "Резерв+" не обновляются данные, рассказываем далее в материале.

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Если возникли проблемы с авторизацией и обновлением данных

Чтобы обновить свои данные в "Резерв+" необходимо:

  1. Скачать приложение на телефон из официального магазина.
  2. Зарегистрироваться с помощью системы BankID.
  3. Подтвердить свой номер мобильного телефона.
  4. Подтвердить текущий адрес и электронную почту.
  5. Выбрать код из 4 цифр для входа в приложение.

Если приложение зависает при использовании, проверьте стабильность подключения к Интернету. Можно также попытаться перезагрузить устройство или переустановить приложение.

Иногда система авторизации может не работать из-за защиты от DDOS-атак или других технических причин. Поэтому следует попытаться авторизоваться позже или обратиться в службу поддержки.

 

Если возникли проблемы с авторизацией и обновлением данных
Приложение "Резерв+" в телефоне. Фото: google.com

Если вы обнаружили ошибки в данных

Нередки случаи, когда данные в приложении "Резерв+" оказываются неправильными или неактуальными. Это может произойти из-за ошибок при переносе информации с бумажных карточек в электронный реестр "Оберіг".

Чтобы решить эту проблему, следует обратиться в ТЦК и СП, где вы стоите на учете. При себе нужно иметь необходимые документы:

  • паспорт;
  • налоговый номер;
  • военный билет;
  • другие необходимые документы.

Можно также обратиться в службу технической поддержки приложения через чат-боты в Viber или Telegram для получения помощи онлайн.

 

Ранее мы писали, кто должен установить Резерв+ обязательно.

Напомним, мы сообщали, что делать, если данные в реестре "Оберіг" оказались неправильными.

Также мы информировали, какое количество граждан сняли с "розыска" благодаря "Резерв+".

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