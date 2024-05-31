Мобилизация в Украине — что делать, если данные в Резерв+ не обновляются

В "Резерв+" не обновляются данные — украинцам объяснили, что делать
В Украине работает мобильное приложение Резерв+", которое предназначено для военнообязанных граждан, предоставляя возможность обновлять военно-учетные данные дистанционно. Приложение значительно упрощает процесс взаимодействия с ТЦК и СП. Тем не менее сейчас оно работает в тестовом режиме и продолжает разрабатываться. У пользователей могут возникать определенные проблемы технического характера.
Что делать, если в "Резерв+" не обновляются данные, рассказываем далее в материале.
Если возникли проблемы с авторизацией и обновлением данных
Чтобы обновить свои данные в "Резерв+" необходимо:
- Скачать приложение на телефон из официального магазина.
- Зарегистрироваться с помощью системы BankID.
- Подтвердить свой номер мобильного телефона.
- Подтвердить текущий адрес и электронную почту.
- Выбрать код из 4 цифр для входа в приложение.
Если приложение зависает при использовании, проверьте стабильность подключения к Интернету. Можно также попытаться перезагрузить устройство или переустановить приложение.
Иногда система авторизации может не работать из-за защиты от DDOS-атак или других технических причин. Поэтому следует попытаться авторизоваться позже или обратиться в службу поддержки.
Если вы обнаружили ошибки в данных
Нередки случаи, когда данные в приложении "Резерв+" оказываются неправильными или неактуальными. Это может произойти из-за ошибок при переносе информации с бумажных карточек в электронный реестр "Оберіг".
Чтобы решить эту проблему, следует обратиться в ТЦК и СП, где вы стоите на учете. При себе нужно иметь необходимые документы:
- паспорт;
- налоговый номер;
- военный билет;
- другие необходимые документы.
Можно также обратиться в службу технической поддержки приложения через чат-боты в Viber или Telegram для получения помощи онлайн.
Ранее мы писали, кто должен установить Резерв+ обязательно.
Напомним, мы сообщали, что делать, если данные в реестре "Оберіг" оказались неправильными.
Также мы информировали, какое количество граждан сняли с "розыска" благодаря "Резерв+".
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