Дані у реєстрі Оберіг — що робити українцям, якщо вони виявилися неправильними

Військово-облікові дані в реєстрі Оберіг. Колаж: Новини.LIVE

З 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який, зокрема, вносить суттєві зміни до правил оновлення військово-облікових даних. Разом із цим було запущено застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів. З його допомогою можна оновити свої дані онлайн, що знімає суттєве навантаження з ТЦК. Проте, трапляються випадки, коли додаток працює некоректно або ж відображає неправильні дані.

Що робити, якщо дані військовозобов'язаного з реєстру Оберіг неправильні, пояснила пресслужба Міністерства оборони України.

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Дані у застосунку неправильні — як діяти

Так, у відомстві зазначили, якщо після реєстрації ви помітили, що ваші дані з реєстру Оберіг неправильні, неактуальні або містять помилки, то доведеться йти до ТЦК та СП, у якому ви стоїте на обліку, щоб актуалізувати дані.

Також у Міноборони додали, що подібні помилки можливі й вони спричинені людським фактором при внесенні інформації операторами ТЦК.

Важливо пам'ятати, якщо особа оновила дані в застосунку "Резерв+", то вона виконала відповідну вимогу закону.

Як діяти, якщо у "Резерв+" з’явився статус "у розшуку"

Трапляються й випадки, коли чоловіки після реєстрації у "Резерв+" бачать статус "у розшуку". Цей статус присвоюється тим, хто порушив правила військового обліку. Проте можуть виникати певні збої в роботі додатка, через що такий статус може бути присвоєно людині, яка нічого не порушувала. У такому випадку найкраще рішення — звернутися до ТЦК, де громадянин перебуває на обліку.

У Міністерстві оборони наголошують, що застосунок працює в тестовому режимі, тому команда розробників намагається оперативно усунути всі помилки.

Роз'яснення від Міністерства оборона України. Фото: Міноборони України

Раніше ми повідомляли, кому з українців не потрібно оновлювати дані в ТЦК протягом 60 днів.

Нагадаємо, ми писали, що у Міноборони назвали кількість українців, які вже оновили облікові дані через Резерв+.

Також ми інформували, як українцям оновити дані в ЦНАП та застосунку Резерв+.