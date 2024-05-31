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В "Резерв+" не оновлюються дані — українцям пояснили, що робити

31 травня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — що робити, якщо дані в Резерв+ не оновлюються
Чоловік дивиться інформацію в телефоні. Фото: EMS Forster Productions/Digital Vision
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні працює мобільний застосунок Резерв+", який призначений для військовозобов'язаних громадян, надаючи можливість оновлювати військово-облікові дані дистанційно. Додаток значно спрощує процес взаємодії з ТЦК та СП. Проте, наразі він працює у тестовому режимі та продовжує розроблюватися. Тож у користувачів можуть виникати певні проблеми технічного характеру. 

Що робити, якщо в "Резерв+" не оновлюються дані, розповідаємо далі в матеріалі.

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Якщо виникли проблеми з авторизацією та оновленням даних

Щоб оновити свої дані у "Резерв+" необхідно: 

  1. Завантажити додаток на телефон з офіційного магазину.
  2. Зареєструватися за допомогою системи BankID.
  3. Підтвердити свій номер мобільного телефону.
  4. Підтвердити поточну адресу проживання та електронну пошту.
  5. Обрати код із 4 цифр для входу у додаток.

Якщо додаток зависає під час використання, перевірте стабільність інтернет-з'єднання. Також можна спробувати перезавантажити пристрій або перевстановити додаток.

Іноді система авторизації може не працювати через захист від DDOS-атак або інші технічні причини. Тому варто спробувати авторизуватися пізніше або звернутися до служби підтримки.

 

Якщо виникли проблеми з авторизацією та оновленням даних
Застосунок "Резерв+" у телефоні. Фото: google.com

Якщо ви виявили помилки у даних

Не рідко трапляються випадки, коли дані у застосунку "Резерв+" виявляються неправильним або неактуальними. Це може трапитися через помилки при перенесенні інформації з паперових карток до електронного реєстру "Оберіг".

Щоб розв'язати цю проблему, потрібно звернутися до ТЦК та СП, де ви стоїте на обліку. При собі потрібно мати необхідні документи:

  • паспорт;
  • податковий номер;
  • військовий квиток;
  • інші необхідні документи.

Також можна звернутися до служби технічної підтримки додатка через чат-боти у Viber або Telegram для отримання допомоги онлайн.

 

Раніше ми писали, хто повинен встановити Резерв+ обов'язково.

Нагадаємо, ми повідомляли, що робити, якщо дані у реєстрі "Оберіг" виявилися неправильними.

Також ми інформували, яку кількість громадян зняли з "розшуку" завдяки "Резерв+".

додаток
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мобілізація
військовий облік
резерв

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