Мобілізація в Україні — що робити, якщо дані в Резерв+ не оновлюються

В "Резерв+" не оновлюються дані — українцям пояснили, що робити
В Україні працює мобільний застосунок Резерв+", який призначений для військовозобов'язаних громадян, надаючи можливість оновлювати військово-облікові дані дистанційно. Додаток значно спрощує процес взаємодії з ТЦК та СП. Проте, наразі він працює у тестовому режимі та продовжує розроблюватися. Тож у користувачів можуть виникати певні проблеми технічного характеру.
Що робити, якщо в "Резерв+" не оновлюються дані, розповідаємо далі в матеріалі.
Якщо виникли проблеми з авторизацією та оновленням даних
Щоб оновити свої дані у "Резерв+" необхідно:
- Завантажити додаток на телефон з офіційного магазину.
- Зареєструватися за допомогою системи BankID.
- Підтвердити свій номер мобільного телефону.
- Підтвердити поточну адресу проживання та електронну пошту.
- Обрати код із 4 цифр для входу у додаток.
Якщо додаток зависає під час використання, перевірте стабільність інтернет-з'єднання. Також можна спробувати перезавантажити пристрій або перевстановити додаток.
Іноді система авторизації може не працювати через захист від DDOS-атак або інші технічні причини. Тому варто спробувати авторизуватися пізніше або звернутися до служби підтримки.
Якщо ви виявили помилки у даних
Не рідко трапляються випадки, коли дані у застосунку "Резерв+" виявляються неправильним або неактуальними. Це може трапитися через помилки при перенесенні інформації з паперових карток до електронного реєстру "Оберіг".
Щоб розв'язати цю проблему, потрібно звернутися до ТЦК та СП, де ви стоїте на обліку. При собі потрібно мати необхідні документи:
- паспорт;
- податковий номер;
- військовий квиток;
- інші необхідні документи.
Також можна звернутися до служби технічної підтримки додатка через чат-боти у Viber або Telegram для отримання допомоги онлайн.
Раніше ми писали, хто повинен встановити Резерв+ обов'язково.
Нагадаємо, ми повідомляли, що робити, якщо дані у реєстрі "Оберіг" виявилися неправильними.
Також ми інформували, яку кількість громадян зняли з "розшуку" завдяки "Резерв+".
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