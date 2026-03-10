Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация В "Резерв+" теперь можно запланировать визит в ТЦК и СП

В "Резерв+" теперь можно запланировать визит в ТЦК и СП

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 04:30
Функция онлайн-очереди в ТЦК в "Резерв+" — какие преимущества новой услуги
Оформление электронной очереди в ТЦК и СП в "Резерв+". Фото: Минобороны Украины

В мобильном приложении "Резерв+" появилась новая функция для военнообязанных, призывников и резервистов. Речь идет о планировании визита в военкомат. 

Об этом 9 марта сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Онлайн-очередь в ТЦК и СП

С помощью электронной записи можно выбрать удобные дату и время визита, не стоять в очередях, получать напоминания в виде push-уведомлений. Также пользователь будет видеть, под каким номером находится в онлайн-очереди, выбранную услугу и статус записи.

Работникам ТЦК и СП функция онлайн-записи позволяет лучше планировать работу.

"Все записи формируются в одном списке, очереди уменьшаются, обслуживание становится более организованным и прозрачным. Запись через "Резерв+" имеет такую же юридическую силу, как и через сайт электронной очереди", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в "Резерв+" начали присылать уведомления о направлении повесток военнообязанным. Адвокат Яна Клименко объяснила, имеют ли такие сообщения юридическую силу как обычные документы.

Также мы сообщали, что в "Резерв+" могут оформить отсрочку люди, которые работают в сфере образования. Речь идет о научных, научно-педагогических и педагогических сотрудниках.

онлайн-услуги мобилизация ТЦК и СП военнообязанные Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации