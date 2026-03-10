Функция онлайн-очереди в ТЦК в "Резерв+" — какие преимущества новой услуги

Оформление электронной очереди в ТЦК и СП в "Резерв+". Фото: Минобороны Украины

В мобильном приложении "Резерв+" появилась новая функция для военнообязанных, призывников и резервистов. Речь идет о планировании визита в военкомат.

Об этом 9 марта сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Онлайн-очередь в ТЦК и СП

С помощью электронной записи можно выбрать удобные дату и время визита, не стоять в очередях, получать напоминания в виде push-уведомлений. Также пользователь будет видеть, под каким номером находится в онлайн-очереди, выбранную услугу и статус записи.

Работникам ТЦК и СП функция онлайн-записи позволяет лучше планировать работу.

"Все записи формируются в одном списке, очереди уменьшаются, обслуживание становится более организованным и прозрачным. Запись через "Резерв+" имеет такую же юридическую силу, как и через сайт электронной очереди", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в "Резерв+" начали присылать уведомления о направлении повесток военнообязанным. Адвокат Яна Клименко объяснила, имеют ли такие сообщения юридическую силу как обычные документы.

Также мы сообщали, что в "Резерв+" могут оформить отсрочку люди, которые работают в сфере образования. Речь идет о научных, научно-педагогических и педагогических сотрудниках.