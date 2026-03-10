Відео
Головна Мобілізація У "Резерв+" з'явилася послуга планування візиту до ТЦК та СП

У "Резерв+" з'явилася послуга планування візиту до ТЦК та СП

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 04:30
До ТЦК та СП можна записатися в онлайн-чергу — як працює нова функція в "Резерв+"
Оформлення електронної черги до ТЦК та СП у "Резерв+". Фото: Міноборони України

Військовозобов'язані, призовники та резервісти відтепер можуть планувати візит до військкомату. Відповідна функція з'явилася в мобільному застосунку "Резерв+".

Про це 9 березня повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

Онлайн-черга до ТЦК та СП

За допомогою електронного запису можна обрати зручні дати та час візиту, не стояти в чергах, отримувати нагадування у вигляді push-сповіщень. Також користувач бачитиме, під яким номером перебуває в онлайн-черзі, обрану послугу та статус запису.

Працівникам ТЦК та СП функція онлайн-запису дозволяє краще планувати роботу.

"Усі записи формуються в одному списку, черги зменшуються, обслуговування стає більш організованим і прозорим. Запис через "Резерв+" має таку ж юридичну силу, як і через сайт електронної черги", — йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Раніше в "Резерв+" почали надсилати сповіщення про направлення повісток військовозобов'язаним. Адвокат Яна Клименко пояснила, чи мають такі повідомлення юридичну силу як звичайні документи. 

Також ми повідомляли, що у "Резерв+" можуть оформити відстрочку люди, які працюють у сфері освіти. Йдеться про наукових, науково-педагогічних і педагогічних співробітників.

онлайн-послуги мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
