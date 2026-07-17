Мобилизация в Украине — в Резерв+ появились новые контракты

Приложение Резерв+ на телефоне. Фото: Новини.LIVE

В приложении Резерв+" появились новые контракты, на которые уже можно подавать заявки. Они предусматривают четкие сроки службы, а также гарантированное право на отсрочку после ее завершения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Новые контракты в Резерв+

В Минобороны рассказали, что теперь военнообязанные могут не только просматривать актуальные вакансии, но и сразу сообщить рекрутеру о желании заключить контракт с определенным сроком службы. Подать заявку можно в разделе "Вакансии" приложения.

В Резерв+ доступны три вида контрактов. Первый — пехотно-штурмовой, предназначенный для военнослужащих на боевых должностях с наивысшим уровнем риска. Для гражданских лиц его продолжительность составляет 14 месяцев, для действующих военнослужащих — 10 месяцев, а для тех, кто уже проходил службу и был уволен в период чрезвычайного положения, — от шести месяцев.

Также можно выбрать боевой контракт для артиллеристов, операторов наземных роботизированных комплексов, специалистов по радиоэлектронной борьбе и других боевых специальностей. Его срок составляет 24 месяца.

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Третий вариант — базовый контракт, который охватывает другие направления службы, в частности тыловые должности. Он также заключается на два года.

На какой срок предусмотрена отсрочка после контракта

По окончании контракта военнослужащие получают базовую отсрочку от мобилизации сроком на шесть месяцев. Для отдельных категорий защитников предусмотрены дополнительные гарантии: срок отсрочки может увеличиваться в зависимости от боевого опыта, участия в выполнении боевых задач и предыдущих лет службы.

Как подать заявку на подписание нового контракта через Резерв+

Чтобы подать заявку, необходимо:

открыть раздел "Вакансии" ,

, выбрать соответствующую должность,

указать желание заключить новый контракт и отправить заявку.

После этого с кандидатом свяжется рекрутер для проведения собеседования, а в случае положительного решения контракт подписывается офлайн.

В Министерстве обороны сообщили, что пользователи Резерв+ уже подали более 2 000 заявок с отметкой о желании заключить новый контракт. По словам ведомства, это нововведение является частью трансформации Сил обороны, которая должна сделать условия прохождения службы более понятными и предсказуемыми для военнослужащих.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Волынский областной ТЦК, в Украине запускают прозрачный набор иностранных добровольцев. Отныне помогать кандидатам на солдатские и сержантские должности будут лицензированные частные компании.

В то же время Верховная Рада продлила срок мобилизации в Украине. Она продлится до 31 октября 2026 года.