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Главная Мобилизация В Украине запускают прозрачный набор иностранных добровольцев

В Украине запускают прозрачный набор иностранных добровольцев

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 04:40
Кабмин утвердил новые правила сопровождения иностранных добровольцев
Иностранцы, воюющие на стороне Украины. Фото: 47-я отдельная механизированная бригада "Магура"

Для иностранцев, желающих добровольно вступить в ряды Сил обороны, Кабинет министров Украины утвердил единые правила сопровождения. Отныне помогать кандидатам на солдатские и сержантские должности будут лицензированные частные компании. Они будут сопровождать добровольцев с момента прибытия в Украину и до подписания контракта.

Об этом со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП сообщает Новини.LIVE.

Как частный бизнес будет помогать армии привлекать иностранцев

К работе с иностранными добровольцами государство будет допускать только проверенные компании, которые войдут в специальный перечень Центра рекрутинга. Кандидаты в рекрутеры должны соответствовать строгим критериям. В частности, они должны официально работать в Украине, не иметь никаких связей со страной-агрессором и не находиться под санкциями. Также обязательным условием является внесение залога в размере пяти миллионов гривен.

Отобранные фирмы возьмут на себя все заботы о добровольцах: организацию поездки, оформление страховки, обеспечение проживанием и питанием. За каждого бойца, успешно заключившего контракт, компании получат от государства 300 тысяч гривен. Чтобы избежать каких-либо злоупотреблений и коррупционных схем, правительство будет выплачивать эти средства поэтапно.

Перед началом службы иностранные добровольцы обязательно пройдут тщательную проверку украинских спецслужб, военно-медицинскую комиссию и базовый курс военной подготовки. После заключения контракта они получат те же условия службы и социальные гарантии, что и украинские военнослужащие.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны сообщало, что Украина планирует привлекать в ряды ВСУ иностранцев. В частности, планируется, что граждане других стран будут занимать до 50% должностей штурмовиков и пехотинцев. Цель — усилить боевые подразделения и сохранить жизни украинских военнослужащих.

Также Новини.LIVE со ссылкой на оборонное ведомство писал, что в приложении "Армия+" запустили новый опрос. Он касается знания иностранных языков. В дальнейшем в приложении планируют создать языковые курсы.

армия иностранцы добровольцы
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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