Перевод в тыл - перевод по заключению ВВК

Военнослужащий во время военно-врачебной комиссии. Фото: inseinin.com.ua

Военнослужащий, который прошел военно-врачебную комиссию и получил заключение о необходимости перевода в тыл, имеет право это сделать. Процесс такого перевода можно осуществить через приложение "Армія+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился военнослужащий одной из боевых бригад.

Военный отметил, что он прошел военно-врачебную комиссию и получил рекомендацию о переводе в тыловое подразделение по состоянию здоровья.

Мужчина поинтересовался, может ли он перевестись в тыл, если прослужил менее 6 месяцев, необходимых для открытия возможности перевода в другое подразделение.

"Да, можете перевестись через "Армія+" даже при условии того, что еще не истек срок в 6 месяцев, однако для этого вам нужно рекомендательное письмо", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Как работает перевод через "Армія+"

Юрист также объяснил, для каких случаев работает процесс перевода через приложение "Армія+".

По словам Айвазяна, это приложение предоставляет возможность перевестись:

из тыловой части в тыловую;

из тыловой части в боевую;

из боевой части в боевую;

по заключению ВВК из любой части (если не назначили на соответствующую должность по ВВК) в любую другую часть.

Таким образом, перевестись из боевой бригады в тыл без оснований вроде состояния здоровья, используя "Армія+", невозможно.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли военнослужащий перевестись в тыл без отношения.

Добавим, мы сообщали о том, что такое обходной лист, необходимый для перевода в другое подразделение.