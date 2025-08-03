Перевод в тыл - перевод по заключению ВВК

В тыл по решению ВВК — надо ли ждать полгода
Военнослужащий, который прошел военно-врачебную комиссию и получил заключение о необходимости перевода в тыл, имеет право это сделать. Процесс такого перевода можно осуществить через приложение "Армія+".
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Перевестись можно, но нужен документ
К юристам обратился военнослужащий одной из боевых бригад.
Военный отметил, что он прошел военно-врачебную комиссию и получил рекомендацию о переводе в тыловое подразделение по состоянию здоровья.
Мужчина поинтересовался, может ли он перевестись в тыл, если прослужил менее 6 месяцев, необходимых для открытия возможности перевода в другое подразделение.
"Да, можете перевестись через "Армія+" даже при условии того, что еще не истек срок в 6 месяцев, однако для этого вам нужно рекомендательное письмо", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Как работает перевод через "Армія+"
Юрист также объяснил, для каких случаев работает процесс перевода через приложение "Армія+".
По словам Айвазяна, это приложение предоставляет возможность перевестись:
- из тыловой части в тыловую;
- из тыловой части в боевую;
- из боевой части в боевую;
- по заключению ВВК из любой части (если не назначили на соответствующую должность по ВВК) в любую другую часть.
Таким образом, перевестись из боевой бригады в тыл без оснований вроде состояния здоровья, используя "Армія+", невозможно.
Напомним, мы ранее писали о том, может ли военнослужащий перевестись в тыл без отношения.
Добавим, мы сообщали о том, что такое обходной лист, необходимый для перевода в другое подразделение.
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