Переведення в тил - переведення за висновком ВЛК

Військовослужбовець під час військово-лікарської комісії. Фото: inseinin.com.ua

Військовослужбовець, який пройшов військово-лікарську комісію й отримав висновок про необхідність переведення в тил, має право це зробити. Процес такого переведення можна здійснити через застосунок "Армія+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Перевестись можна, але потрібен документ

До юристів звернувся військовослужбовець однієї з бойових бригад.

Військовий зазначив, що він пройшов військово-лікарську комісію й отримав рекомендацію про переведення в тиловий підрозділ за станом здоров’я.

Чоловік поцікавився, чи може він перевестись у тил, якщо прослужив менш як 6 місяців, потрібних для відкриття можливості переведення в інший підрозділ.

"Так, можете перевестися через "Армія+" навіть за умови того, що ще не сплинув строк у 6 місяців, проте для того вам потрібен рекомендаційний лист", — зазначив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Як працює переведення через "Армія+"

Юрист також пояснив, для яких випадків працює процес переведення через застосунок "Армія+".

За словами Айвазяна, цей застосунок надає можливість перевестись:

з тилової частини в тилову;

з тилової частини в бойову;

з бойової частини в бойову;

за висновком ВЛК з будь-якої частини (якщо не призначили на відповідну посаду по ВЛК) до будь-якої іншої частини.

Таким чином, перевестись із бойової бригади в тил без підстав на кшталт стану здоров’я, використовуючи "Армія+", неможливо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може військовослужбовець перевестись у тил без відношення.

Додамо, ми повідомляли про те, що таке обхідний лист, потрібний для переведення в інший підрозділ.