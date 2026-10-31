В ТЦК назвали основания для увольнения мобилизованных со службы
Мобилизованных граждан Украины могут освободить от военной службы во время военного положения, но это возможно исключительно на основаниях, определенных законом. Одного желания вернуться к гражданской жизни недостаточно.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Житомирского областного ТЦК и СП.
Каковы основания для увольнения со службы и как его оформить
В ТЦК рассказали, что существуют определенные основные основания для увольнения мобилизованных со службы. Среди них:
- достижение предельного возраста пребывания на военной службе. Как известно, для большинства военнослужащих он составляет 60 лет, тогда как для представителей высшего офицерского состава предельный возраст — до 65 лет;
- непригодность по состоянию здоровья. Основанием для увольнения может служить соответствующее заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к прохождению службы. Также это касается случаев временной непригодности с предусмотренным повторным медицинским осмотром через 6–12 месяцев;
- установление инвалидности. Военнослужащий имеет право на увольнение в связи с установленной инвалидностью, если он не выразил желания в дальнейшем проходить военную службу;
- вступление в силу обвинительного приговора суда. Увольнение возможно, если судебное решение предусматривает наказание в виде лишения или ограничения свободы;
- семейные обстоятельства и другие уважительные причины. Законодательство определяет конкретный перечень таких оснований. В частности, речь идет об определенных обстоятельствах, связанных с необходимостью ухода за членами семьи, воспитанием детей или семейным положением военнослужащего;
- другие основания, определенные законодательством. Возможность увольнения по ним зависит от категории военнослужащего и обстоятельств, предусмотренных соответствующими нормами закона.
"Как оформить увольнение? Если у тебя есть одно из предусмотренных законом оснований, подготовь документы, подтверждающие его, и подай рапорт командиру в установленном порядке. Для разных оснований требуются разные документы", — говорится в сообщении.
В ТЦК добавили, что наличие основания не означает автоматического увольнения со службы. Для того чтобы уволиться, нужно пройти определенную процедуру и получить соответствующее решение.
Как сообщали Новини.LIVE, ВСУ вводят тотальный мониторинг деятельности ВЛК и проведут проверку должностных лиц ТЦК на правильность ведения реестров. В случае фиктивных медицинских заключений и отправки в армию негодящих к службе людей врачей будут привлекать к ответственности.
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