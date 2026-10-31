Украинские военные. Фото: УНИАН

Мобилизованных граждан Украины могут освободить от военной службы во время военного положения, но это возможно исключительно на основаниях, определенных законом. Одного желания вернуться к гражданской жизни недостаточно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Житомирского областного ТЦК и СП.

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Каковы основания для увольнения со службы и как его оформить

В ТЦК рассказали, что существуют определенные основные основания для увольнения мобилизованных со службы. Среди них:

достижение предельного возраста пребывания на военной службе . Как известно, для большинства военнослужащих он составляет 60 лет, тогда как для представителей высшего офицерского состава предельный возраст — до 65 лет;

. Как известно, для большинства военнослужащих он составляет 60 лет, тогда как для представителей высшего офицерского состава предельный возраст — до 65 лет; непригодность по состоянию здоровья . Основанием для увольнения может служить соответствующее заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к прохождению службы. Также это касается случаев временной непригодности с предусмотренным повторным медицинским осмотром через 6–12 месяцев;

. Основанием для увольнения может служить соответствующее заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к прохождению службы. Также это касается случаев временной непригодности с предусмотренным повторным медицинским осмотром через 6–12 месяцев; установление инвалидности . Военнослужащий имеет право на увольнение в связи с установленной инвалидностью, если он не выразил желания в дальнейшем проходить военную службу;

. Военнослужащий имеет право на увольнение в связи с установленной инвалидностью, если он не выразил желания в дальнейшем проходить военную службу; вступление в силу обвинительного приговора суда . Увольнение возможно, если судебное решение предусматривает наказание в виде лишения или ограничения свободы;

. Увольнение возможно, если судебное решение предусматривает наказание в виде лишения или ограничения свободы; семейные обстоятельства и другие уважительные причины . Законодательство определяет конкретный перечень таких оснований. В частности, речь идет об определенных обстоятельствах, связанных с необходимостью ухода за членами семьи, воспитанием детей или семейным положением военнослужащего;

. Законодательство определяет конкретный перечень таких оснований. В частности, речь идет об определенных обстоятельствах, связанных с необходимостью ухода за членами семьи, воспитанием детей или семейным положением военнослужащего; другие основания, определенные законодательством. Возможность увольнения по ним зависит от категории военнослужащего и обстоятельств, предусмотренных соответствующими нормами закона.

"Как оформить увольнение? Если у тебя есть одно из предусмотренных законом оснований, подготовь документы, подтверждающие его, и подай рапорт командиру в установленном порядке. Для разных оснований требуются разные документы", — говорится в сообщении.

В ТЦК добавили, что наличие основания не означает автоматического увольнения со службы. Для того чтобы уволиться, нужно пройти определенную процедуру и получить соответствующее решение.

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Пост ТЦК. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, ВСУ вводят тотальный мониторинг деятельности ВЛК и проведут проверку должностных лиц ТЦК на правильность ведения реестров. В случае фиктивных медицинских заключений и отправки в армию негодящих к службе людей врачей будут привлекать к ответственности.

Также мы писали, что кандидат юридических наук Евгений Филипец объяснил, в каких случаях могут мобилизовать мужчин, которым еще нет 25 лет.