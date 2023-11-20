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В ТЦК объяснили, нужны ли свидетели для вручения повестки

20 ноября 2023 21:35
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
В ТЦК объяснили, нужны ли свидетели для вручения повестки
Сотрудник ТЦК выписывает повестку. Фото: Нацполиция.
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Нужны ли два свидетеля, которые должны зафиксировать вручение повестки военнообязанному? Кто должен извещать граждан, чтобы те прибыли в ТЦК и СП?

На эти вопросы ответил представитель Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки майор Роман Истомин в интервью Telegraf.

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По словам Истомина, об этом не говорится ни в одном документе.

"Я хотел бы увидеть хотя бы ссылку на норму закона или постановление Кабинета министров Украины о свидетелях при вручении повесток", — сказал Истомин.

Он уточнил, что извещать граждан о необходимости прибыть в ТЦК и СП и обеспечить их своевременное прибытие по этому вызову обязаны центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации и учебные заведения, независимо от подчинения и формы собственности, по распоряжению ТЦК и СП.

Истомин подчеркнул, что гражданин должен только расписаться на отрывной части бланка повестки. В то же время о свидетелях или видеофиксации в документах не говорится.

Напомним, в ТЦК объяснили, могут ли уклоняющегося от мобилизации отправить в тюрьму.

Мы также писали о том, могут ли объявить в розыск военнообязанного, если он законно уехал за границу.

 

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