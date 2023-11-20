В ТЦК пояснили, чи потрібні свідки для вручення повістки

Співробітник ТЦК виписує повістку. Фото: Нацполіція.

Чи потрібні два свідки, які мають зафіксувати вручення повістки військовозобов'язаному? Хто має сповіщати громадян, аби ті прибули до ТЦК і СП?

На ці питання відповів речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Роман Істомін в інтерв'ю Telegraf.

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За словами Істоміна, про це не йдеться в жодному документі.

"Я хотів би побачити бодай посилання на норму закону чи постанову Кабінету міністрів України про свідків під час вручення повісток", — сказав Істомін.

Він уточнив, що сповіщати громадян про необхідність прибути до ТЦК і СП і забезпечити їхнє своєчасне прибуття за цим викликом зобов'язані центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та заклади освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності, за розпорядженням ТЦК та СП.

Істомін наголосив, що громадянин лише повинен розписатися на відривній частині бланка повістки. Водночас про свідків чи відеофіксацію у документах не йдеться.

Нагадаємо, у ТЦК пояснили, чи можуть ухилянта від мобілізації відправити до в'язниці.

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