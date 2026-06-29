Мобилизация в Украине — какие права есть у мобилизованных

Мобилизованные мужчины. Фото: скриншот с YouTube

В Украине продолжается военное положение в связи с мобилизацией, а это означает, что военнообязанных украинцев продолжают призывать в ряды Сил обороны. В то же время даже после мобилизации граждане обладают правами и социальными гарантиями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Ивано-Франковского ТЦК и СП.

Какие права и гарантии имеют мобилизованные граждане Украины

В ТЦК отметили, что при поступлении в ряды Сил обороны законодательство сохраняет ряд прав и социальных гарантий для мобилизованных. В частности:

сохранение рабочего места — на весь период службы за мобилизованным сохраняется рабочее место и должность. После увольнения со службы он имеет право вернуться на прежнюю или равноценную должность;

— на весь период службы за мобилизованным сохраняется рабочее место и должность. После увольнения со службы он имеет право вернуться на прежнюю или равноценную должность; зачисление службы в стаж — время пребывания на военной службе включается в трудовой стаж, стаж государственной службы, а также стаж работы по специальности;

— время пребывания на военной службе включается в трудовой стаж, стаж государственной службы, а также стаж работы по специальности; бесплатное медицинское обеспечение — военнослужащие имеют право на бесплатное лечение, медицинское обслуживание и реабилитацию в военных и определённых гражданских учреждениях здравоохранения.

— военнослужащие имеют право на бесплатное лечение, медицинское обслуживание и реабилитацию в военных и определённых гражданских учреждениях здравоохранения. право на отпуск — во время службы предоставляются предусмотренные законом отпуска, в частности ежегодный основной отпуск, отпуск по семейным обстоятельствам, а также отпуск для лечения.

— во время службы предоставляются предусмотренные законом отпуска, в частности ежегодный основной отпуск, отпуск по семейным обстоятельствам, а также отпуск для лечения. социальные выплаты и поддержка — в случае ранения, установления инвалидности или гибели военнослужащего государство гарантирует соответствующие выплаты и государственные гарантии для членов его семьи.

— в случае ранения, установления инвалидности или гибели военнослужащего государство гарантирует соответствующие выплаты и государственные гарантии для членов его семьи. льготы для участников боевых действий — после получения статуса УБД военнослужащие получают право на льготы и другие государственные гарантии, определенные законодательством.

"В то же время каждый мобилизованный имеет право на надлежащую военную подготовку перед выполнением боевых задач, а также на обеспечение формой, снаряжением, питанием и другими видами обеспечения в соответствии с установленными нормами. Защита государства — это ответственная миссия, а государство, в свою очередь, гарантирует военнослужащим социальную защиту и надлежащее обеспечение", — резюмировали в ТЦК.

Как сообщало Новини.LIVE, по состоянию на июнь в Украине сохраняются возрастные ограничения для лиц, не подлежащих мобилизации. В частности, существует как минимальный, так и максимальный возрастной порог.

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