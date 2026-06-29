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Головна Мобілізація У ТЦК розповіли, які права та гарантії мають мобілізовані українці

У ТЦК розповіли, які права та гарантії мають мобілізовані українці

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2026 05:00
Мобілізація в Україні - які є права у мобілізованих
Мобілізовані чоловіки. Фото: скріншот з YouTube

В Україні продовжується воєнний стан за мобілізація, а це означає, що військовозобов'язаних українців продовжують долучати до лав Сил оборони. Водночас навіть після мобілізації громадяни мають права та соціальні гарантії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Івано-Франківського ТЦК та СП.

Які права та гарантії мають мобілізовані громадяни України

У ТЦК зазначили, що вступаючи до лав Сил оборони, законодавство зберігає низку прав та соціальних гарантій для мобілізованих. Зокрема:

  • збереження місія роботи — на весь період служби за мобілізованим зберігається робоче місце та посада. Після звільнення зі служби він має право повернутися на попередню або ж рівноцінну посаду;
  • зарахування служби до стажу — час перебування на військовій службі включається до трудового стажу, стажу державної служби, а також стажу роботи за спеціальністю.
  • безоплатне медичне забезпечення — військові мають право на безкоштовне лікування, медичне обслуговування та реабілітацію у військових і визначених цивільних закладах охорони здоров’я.
  • право на відпустку — під час служби надаються передбачені законом відпустки, зокрема щорічна основна, за сімейними обставинами, а також для лікування.
  • соціальні виплати та підтримка — у разі поранення, встановлення інвалідності або загибелі військовослужбовця держава гарантує відповідні виплати та державні гарантії для членів його родини.
  • пільги для учасників бойових дій — після набуття статусу УБД військовослужбовці отримують право на пільги та інші державні гарантії, визначені законодавством.

"Водночас кожен мобілізований має право на належну військову підготовку перед виконанням бойових завдань, а також на забезпечення формою, спорядженням, харчуванням та іншими видами забезпечення відповідно до встановлених норм. Захист держави — це відповідальна місія, а держава зі свого боку гарантує військовослужбовцям соціальний захист та належне забезпечення", — резюмували у ТЦК.

Як повідомляло Новини.LIVE, станом на червень в Україні зберігається вікові обмеження людей, які не підлягають мобілізації. Зокрема, є як мінімальний, так і максимальний віковий поріг.

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мобілізація війна в Україні військова служба
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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