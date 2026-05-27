В учебных центрах Сухопутных войск внедрили новый стандарт БОВП

Украинские воины.

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины внедрили обновленную программу базовой общевойсковой подготовки, которая уже действует в шести учебных центрах. Ее разработали на основе опыта 151-го учебного центра. Обновления призваны расширить действующую систему подготовки с учетом требований и реалий современной войны.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Новини.LIVE.

Новый стандарт БОВП в шести учебных центрах Сухопутных войск

БОВП Сухопутных войск длится 51 сутки. Базовый перечень упражнений существенно не изменился, однако пересмотрен подход к учебному процессу. Занятия проводятся поэтапно по принципу "от простого к сложному", а ежедневная отработка основных навыков до автоматизма позволяет быстро сформировать прочную базу подготовки.

"Упражнения по огневой подготовке повторяются с постепенным усложнением. Тактическая подготовка сфокусирована на отработке действий в составе малых тактических групп. В тактической догоспитальной подготовке добавилось 12 учебных часов за счет оптимизации устаревших упражнений", — говорится в сообщении.

Также особое внимание уделяется противодействию малым дронам. В частности, отрабатывается поражение FPV с помощью систем "лазертаг" с реализацией двусторонней имитации огня.

Отдельную роль в подготовке играет система менторства — за каждым взводом закрепляются командир и инструктор, к которым могут обращаться по любым вопросам.

Также нововведением стала дофаховая подготовка: рекруты могут добровольно, в рамках углубленного курса индивидуальной подготовки, овладевать востребованными на фронте специальностями, в частности стрелка-оператора, стрелка-спасателя и командира малой тактической группы.

"Дофаховую подготовку проходят не все, а только те, кто проявил к этому способности, прошел предварительный отбор, продемонстрировал лучшие результаты индивидуальной подготовки и мотивацию к обучению. Первые отзывы подтверждают: методика работает, ведь базируется на профессионализме инструкторского состава и внимательном отношении к каждому рекруту. Согласно опросам, курсанты по всем предметам подготовки оценили свой уровень как достаточный или высокий", — добавили в Минобороны.

Как писали Новини.LIVE, работники предприятий, определенных как критически важные, могут быть забронированы от мобилизации. Решение о бронировании зависит от ряда критериев и установленных условий, однако прохождение БОВП к ним не относится.

Кроме того, если военнослужащий мобилизован и находится на этапе прохождения БОВП, он теоретически может заключить контракт.