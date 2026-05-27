У навчальних центрах Сухопутних військ впровадили новий стандарт БЗВП

Сухопутні війська Збройних сил України впровадили оновлену програму базової загальновійськової підготовки, яка вже діє у шести навчальних центрах. Її розробили на основі досвіду 151-го навчального центру. Оновлення покликані розширити чинну систему підготовки з урахуванням вимог і реалій сучасної війни.

Новий стандарт БЗВП в шести навчальних центрах Сухопутних військ

БЗВП Сухопутних військ триває 51 добу. Базовий перелік вправ суттєво не змінився, однак переглянуто підхід до навчального процесу. Заняття проводяться поетапно за принципом "від простого до складного", а щоденне відпрацювання основних навичок до автоматизму дозволяє швидко сформувати міцну базу підготовки.

"Вправи з вогневої підготовки повторюються з поступовим ускладненням. Тактична підготовка сфокусована на відпрацюванні дій у складі малих тактичних груп. У тактичній догоспітальній підготовці додалося 12 навчальних годин за рахунок оптимізації застарілих вправ", — йдеться у повідомленні.

Також особливу увагу приділяють протидії малим дронам. Зокрема, відпрацьовується ураження FPV за допомогою систем "лазертаг" із реалізацією двосторонньої імітації вогню.

Окрему роль у підготовці відіграє система менторства — за кожним взводом закріплюються командир та інструктор, до яких можуть звертатися з будь-яких питань.

Також нововведенням стала дофахова підготовка: рекрути можуть добровільно, у межах поглибленого курсу індивідуальної підготовки, опановувати затребувані на фронті спеціальності, зокрема стрільця-оператора, стрільця-рятівника та командира малої тактичної групи.

"Дофахову підготовку проходять не всі, а лише ті, хто виявив до цього хист, пройшов попередній відбір, продемонстрував кращі результати індивідуальної підготовки та мотивацію до навчання. Перші відгуки підтверджують: методика працює, адже базується на професіоналізмі інструкторського складу та уважному ставленні до кожного рекрута. Згідно з опитуваннями, курсанти за всіма предметами підготовки оцінили свій рівень як достатній або високий", — додали в Міноборони.

Як писали Новини.LIVE, працівники підприємств, визначених як критично важливі, можуть бути заброньовані від мобілізації. Рішення про бронювання залежить від низки критеріїв і встановлених умов, однак проходження БЗВП до них не належить.

Крім того, якщо військовослужбовець мобілізований і перебуває на етапі проходження БЗВП, він теоретично може укласти контракт.