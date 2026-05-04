Контракт мобилизованного с тыловой частью после БОВП: будут проблемы

Дата публикации 4 мая 2026 16:46
Присяга в учебном центре во время БОВП. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ

Если военнослужащий был мобилизован и проходит курс базовой военной подготовки, он теоретически может подписать контракт. При этом контракт может быть подписан и с тыловым подразделением. Но при этом существует ряд нюансов, которые необходимо учесть.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристы.UA".

Военная служба в Украине

Военная служба в Украине проходит в нескольких форматах. Один из них уже отменен, это срочная военная служба.

В составе Вооруженных сил Украины могут служить, с одной стороны, мобилизованные граждане. Также в ВСУ служат военные, которые подписали контракт на военную службу.

К юристам обратился гражданин, который был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. Мужчина рассказал, что сейчас проходит процесс базовой общей военной подготовки.

Нюансы подписания контракта с тыловым подразделением

Гражданин поинтересовался, может ли он подписать контракт на военную службу, находясь на БОВП. В частности, можно ли подписать контракт с тыловым подразделением.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил, что этот шаг не очень реален: "Для попадания в тыловую часть должно быть законное основание. Чаще всего им является заключение ВВК, в котором военнослужащий признан годным к службе в тыловых частях, ТЦК и тому подобное. К тому же необходимо иметь письменное отношение из ВЧ, где лицо желает служить".

Айвазян подчеркнул еще один важный момент: "Вы должны знать, что командир учебного центра такие решения в большинстве случаев не принимает. Поэтому рапорт на перемещение в желаемую часть приходится подавать командиру воинской части, в которую военнослужащий будет зачислен в личный состав после БЗВП".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, каким является минимальный срок контракта на военную службу в ВСУ.

Если гражданин, который был мобилизован в ВСУ, хочет перейти на контрактную форму службы, он имеет такое право. При этом срок действия контракта не может быть меньше определенного в законодательстве.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, каков срок действия "Контракта 18-24" во время войны.

Граждане моложе 25 лет имеют право оформить однолетний "Контракт 18-24". В течение пяти рабочих дней после подписания контракта такие военные получают первую выплату.

мобилизация контракт БОВП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
