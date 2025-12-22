Видео
Україна
В Украине изменят оценку здоровья военнообязанных — детали

В Украине изменят оценку здоровья военнообязанных — детали

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 04:30
Мобилизация в Украине - Минобороны изменит оценку здоровья военнообязанных
Мужчина на военно-врачебной комиссии. Фото: "АрмияInform"

В Минобороны Украины подготовили изменения в нормативные документы, определяющие критерии пригодности граждан к прохождению военной службы. Речь идет о пересмотре перечня заболеваний, на основании которого военнообязанных признают такими, которые могут или не могут быть привлечены к службе. 

Об этом в интервью "Главкому" рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Читайте также:

Что изменится в оценке здоровья военнообязанных лиц

По словам омбудсмена, департамент здравоохранения Минобороны наработал предложения по изъятию отдельных диагнозов из нынешнего списка, поскольку существующие медицинские нормы не отражают реальное состояние здоровья человека и не учитывают сочетание нескольких заболеваний одновременно.

Как пояснила омбудсмен, в предыдущие годы из-за недостатка личного состава требования к физическому состоянию военнообязанных были существенно смягчены. В результате в ряды войска признавали годными людей, которые формально соответствовали установленным критериям, однако на практике не могли полноценно выполнять служебные или боевые задачи.

Отдельный акцент в предложенных изменениях сделан на случаях, когда у человека диагностировано сразу несколько хронических болезней. Даже если каждый из таких диагнозов — в частности сахарный диабет, радикулит или повышенное артериальное давление — само по себе не является основанием для освобождения от службы, их совокупное влияние может существенно снижать физическую выносливость и работоспособность.

Ольга Решетилова подчеркивает, что определение пригодности должно осуществляться комплексно, с учетом общего состояния здоровья, а не путем формальной оценки каждого заболевания в отдельности. Она также отмечает, что в условиях войны постоянные нагрузки и стресс способны быстро ухудшить здоровье даже тех людей, которые на момент мобилизации были относительно здоровыми.

По словам омбудсмена, изменения в приказ Министерства обороны №402 уже подготовлены, однако на каком этапе рассмотрение — пока неизвестно. В то же время обновление медицинских критериев называют важным шагом для повышения эффективности службы и снижения рисков для самих военных.

Кроме того, Решетилова выразила позицию, что функцию вручения повесток следует передать органам местного самоуправления и полиции, чтобы обеспечить соблюдение законных процедур и защиту прав граждан.

Напомним, что омбудсмен объяснила, почему могут мобилизовать человека с болезнью.

Также мы писали, кому в 2026 году нужно будет еще раз пройти ВВК.

болезнь мобилизация война в Украине ВВК военнообязанные военная служба
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
