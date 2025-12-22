Мобілізація в Україні - Міноборони змінить оцінку здоров'я військовозобов'язаних

Чоловік на військово-лікарській комісії. Фото: "АрміяInform"

У Міноборони України підготували зміни до нормативних документів, що визначають критерії придатності громадян до проходження військової служби. Мова йде про перегляд переліку захворювань, на підставі якого військовозобов’язаних визнають такими, що можуть або не можуть бути залучені до служби.

Про це в інтерв'ю "Главкому" розповіла військова омбудсменка Ольга Решетилова.

Реклама

Читайте також:

Що зміниться в оцінці здоров'я військовозобов'язаних осіб

За словами омбудсменки, департамент охорони здоров’я Міноборони напрацював пропозиції щодо вилучення окремих діагнозів із нинішнього списку, оскільки існуючі медичні норми не відображають реальний стан здоров'я людини та не враховують поєднання кількох захворювань одночасно.

Як пояснила омбудсменка, у попередні роки через нестачу особового складу вимоги до фізичного стану військовозобов’язаних були суттєво пом’якшені. Унаслідок цього до лав війська визнавали придатними людей, які формально відповідали встановленим критеріям, проте на практиці не мали змоги повноцінно виконувати службові чи бойові завдання.

Окремий акцент у запропонованих змінах зроблено на випадках, коли у людини діагностовано одразу кілька хронічних хвороб. Навіть якщо кожен із таких діагнозів — зокрема цукровий діабет, радикуліт чи підвищений артеріальний тиск — сам по собі не є підставою для звільнення від служби, їх сукупний вплив може суттєво знижувати фізичну витривалість і працездатність.

Ольга Решетилова підкреслює, що визначення придатності має здійснюватися комплексно, з урахуванням загального стану здоров’я, а не шляхом формальної оцінки кожного захворювання окремо. Вона також зауважує, що в умовах війни постійні навантаження та стрес здатні швидко погіршити здоров’я навіть тих людей, які на момент мобілізації були відносно здоровими.

За словами омбудсменки, зміни до наказу Міністерства оборони №402 уже підготовлені, однак на якому етапі розгляд — наразі невідомо. Водночас оновлення медичних критеріїв називають важливим кроком для підвищення ефективності служби та зниження ризиків для самих військових.

Крім того, Решетилова висловила позицію, що функцію вручення повісток варто передати органам місцевого самоврядування та поліції, аби забезпечити дотримання законних процедур і захист прав громадян.

Нагадаємо, що омбудсменка пояснила, чому можуть мобілізувати людину з хворобою.

Також ми писали, кому у 2026 році потрібно буде ще раз пройти ВЛК.