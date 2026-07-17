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Главная Мобилизация В Украине изменили правила выдачи разрешений иностранным добровольцам

В Украине изменили правила выдачи разрешений иностранным добровольцам

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 06:35
Кабмин упростил правила оформления разрешений на временное проживание для иностранных воинов
Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине вступил в силу новый порядок оформления разрешений на временное проживание для иностранных добровольцев. Теперь бойцы без украинского гражданства, заключившие контракт с Силами обороны, будут получать документы по упрощенной процедуре. Такие изменения помогут защитникам беспрепятственно пользоваться банковскими, медицинскими и другими государственными услугами во время службы.

Об этом сообщил Волынский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Документы на весь срок контракта и отмена регистрации проживания

Новые правила касаются иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракт с Вооруженными Силами, Национальной гвардией или Государственной специальной службой транспорта. Отныне миграционная служба будет выдавать вид на жительство на весь период действия военного контракта, добавляя к этому сроку еще шесть месяцев после его окончания. Кроме того, государство освободило иностранных военнослужащих от обязательной регистрации или декларирования места жительства, а для многих бойцов существенно сократило перечень необходимых документов.

Те добровольцы, которые уже воюют в рядах Сил обороны, должны оформить новое разрешение до 10 ноября текущего года. До этого момента их легальное пребывание в стране подтверждает обычный военный билет или служебное удостоверение. Обращаться с пакетом документов необходимо в ближайшее подразделение Государственной миграционной службы.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП сообщал, что в Украине утвердили правила сопровождения для иностранцев, желающих присоединиться к Силам обороны. Кандидатам на солдатские и сержантские должности будут помогать частные компании. Сопровождение будет продолжаться с момента прибытия добровольцев в Украину до подписания ими контракта.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны писал, что иностранцев будут привлекать в ряды ВСУ. Оборонное ведомство планирует, чтобы граждане других стран занимали до 50% должностей штурмовиков и пехотинцев. Это поможет усилить боевые подразделения и сохранить жизни украинских военнослужащих.

армия мобилизация военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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