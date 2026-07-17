Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація В Україні змінили правила видачі посвідок для іноземних добровольців

В Україні змінили правила видачі посвідок для іноземних добровольців

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 06:35
Кабмін спростив правила оформлення посвідок на тимчасове проживання для іноземних воїнів
Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні запрацював новий порядок оформлення посвідок на тимчасове проживання для іноземних добровольців. Тепер бійці без українського громадянства, які уклали контракт із Силами оборони, отримуватимуть документи за спрощеною процедурою. Такі зміни допоможуть захисникам безперешкодно користуватися банківськими, медичними та іншими державними послугами під час служби.

Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Документи на весь строк контракту та скасування реєстрації проживання

Нові правила стосуються іноземців та людей без громадянства, які підписали контракт із Збройними Силами, Нацгвардією або Державною спеціальною службою транспорту. Відтепер міграційна служба видаватиме посвідку на весь період дії військового контракту, додаючи до цього терміну ще шість місяців після його закінчення. Крім того, держава звільнила іноземних військових від обов'язкової реєстрації чи декларування місця проживання, а для багатьох бійців суттєво скоротила перелік необхідних паперів.

Ті добровольці, які вже воюють у лавах Сил оборони, мають оформити нову посвідку до 10 листопада поточного року. До цього моменту їхнє легальне перебування в країні підтверджує звичайний військовий квиток або службове посвідчення. Звертатися із пакетом документів необхідно до найближчого підрозділу Державної міграційної служби.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Волинський обласний ТЦК та СП повідомляв, що в Україні затвердили правила супроводу для іноземців, які хочуть долучитися до Сил оборони. Кандидатам на солдатські та сержантські посади допомагатимуть приватні компанії. Супровід триватиме від моменту прибуття добровольців в Україну до підписання ними контракту.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на Міноборони писав, що іноземців залучатимуть до лав ЗСУ. Оборонне відомство планує, щоб громадяни інших країн обіймали до 50% посад штурмовиків та піхотинців. Це допоможе посилити бойові підрозділи та зберегти життя українських військовослужбовців. 

армія мобілізація військовослужбовці
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації