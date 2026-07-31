В Украине меняют правила отсрочки от мобилизации: решение правительства

Заседание Кабмина, сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: Сергей Корецкий/Telegram / Винница.info. Коллаж: Новини.LIVE

Иванна Чайка редактор политических новостей

Кабинет министров обновил порядок оформления отсрочек от мобилизации. Среди основных нововведений — механизм переоформления отсрочки без потери уже действующей, новые сроки рассмотрения заявлений и уточнение правил для забронированных работников. Соответствующие изменения правительство утвердило постановлением № 978 от 29 июля 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабмина.

Кабмин разрешил переоформлять отсрочку без потери действующей

Правительство внесло изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденный постановлением № 560 от 16 мая 2024 года. Важнейшим нововведением стало введение механизма переоформления отсрочки.

Ранее порядок не предусматривал, что делать, если военнообязанный уже имел действующую отсрочку, но получил право на нее по другому основанию. Теперь он сможет подать заявление о переоформлении. При этом действующая отсрочка не будет прекращаться автоматически после подачи документов, а будет действовать до момента принятия решения комиссией. Если новую отсрочку одобрят, предыдущая утратит силу после внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Если же комиссия откажет в переоформлении, уже оформленная отсрочка останется в силе до истечения установленного срока.

Кроме того, Кабмин фактически приравнял переоформление отсрочки к её первоначальному оформлению. Если ранее Порядок регламентировал только подачу заявления о предоставлении отсрочки, то теперь те же правила будут применяться и к её переоформлению. Комиссия будет рассматривать заявление, проверять документы, принимать решение и уведомлять заявителя о результате.

Изменились и сроки рассмотрения документов. Ранее семидневный срок исчислялся со дня поступления документов в ТЦК. Отныне он будет исчисляться со дня регистрации заявления. Также в ряде случаев вместо календарных дней будут применяться рабочие дни.

Если для проверки информации комиссии придется направлять запросы в другие государственные органы, максимальный срок рассмотрения заявления составит до 15 рабочих дней с момента его регистрации.

Отдельно постановление вводит гарантию для тех, кто решит переоформить отсрочку. Если в ходе проверки новое основание не подтвердится, действующую отсрочку автоматически не будут отменять. Она продолжит действовать до истечения срока, на который была оформлена.

Документ также уточняет порядок оформления отсрочек для забронированных работников. Для большинства работодателей принципиальных изменений не произошло — они, как и раньше, будут оформлять отсрочки через территориальные центры комплектования. В то же время отдельно определена процедура для военнообязанных, состоящих на воинском учете в СБУ или разведывательных органах. В таких случаях документы нужно будет направлять непосредственно в соответствующий орган, а не в ТЦК.

Еще одно изменение касается цифровизации процедуры. При наличии технической возможности документы для оформления отсрочки можно будет подавать через портал "Дія". Кроме того, через центры предоставления административных услуг теперь можно будет подать не только заявление на получение отсрочки, но и заявление на ее переоформление.

Также правительство уточнило правила подачи заявлений в электронной форме. Если военнообязанный уже имеет действующую отсрочку, повторно подать заявление через электронные сервисы он сможет только в двух случаях: когда до окончания срока ее действия осталось менее 30 календарных дней или если речь идет именно о переоформлении отсрочки. Это должно предотвратить одновременное оформление нескольких отсрочек и урегулировать переход между различными основаниями для их предоставления.

Как писали Новини.LIVE, 31 июля — последний день, когда юноши 2009 года рождения могут встать на воинский учет дистанционно через приложение "Резерв+". Уже с 1 августа такая возможность исчезнет, и до достижения 18 лет пройти процедуру можно будет только лично в ТЦК и СП. Для онлайн-постановки на учет необходимо авторизоваться в приложении через BankID и воспользоваться функцией "Поставить на учет".

Также Новини.LIVE сообщали, что бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что реформу мобилизации рассматривали как часть более широкой реформы комплектования войск, а не как отдельный процесс. По его словам, сначала планировалось изменить условия военной службы — ввести четкие сроки службы, новые контракты, достойное денежное обеспечение и возможности для профессионального развития военных. Только после этого, по замыслу руководства Минобороны, должна была состояться реформа самой системы мобилизации.