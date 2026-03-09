В Украине ввели годовую отсрочку от мобилизации для контрактников 18–25 лет

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 марта, подписал закон, который предусматривает годовую отсрочку от мобилизации для военнослужащих, заключивших "Контракт 18–25". Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде еще 31 июля 2025 года.

Об этом говорится в карточке закона, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Отсрочка от мобилизации воинам, которые подписали "Контракт 18-25"

Закон 17 февраля отправили Зеленскому, а 9 марта его вернули с подписью главы государства.

Законопроект. Фото: скриншот

Закон предусматривает 12-месячную отсрочку от мобилизации для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения подписали годовой контракт и были уволены после его завершения.

Мобилизация в Украине — что стоит знать

Экс-заместитель генпрокурора Николай Голомша заявил, что полицейские имеют доступ к тем же базам, что и представители ТЦК, поэтому они могут останавливать мужчин для проверки.

А граждане с инвалидностью, установленной бессрочно, не подлежат мобилизации. В то же время, чтобы избежать возможных недоразумений, отсрочку все же рекомендуется оформить.

Юрист ОО "Громадське платформа" Сергей Кошель заявил, что розыск ТЦК имеет определенный срок действия, но автоматически не исчезает.

Ранее глава подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям профильного парламентского комитета Федор Вениславский заявил, что в Украине весной могут измениться мобилизационные меры.