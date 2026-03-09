Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Зеленский подписал закон об отсрочке для воинов контракта 18-25

Зеленский подписал закон об отсрочке для воинов контракта 18-25

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 18:09
В Украине ввели годовую отсрочку от мобилизации для контрактников 18–25 лет
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 марта, подписал закон, который предусматривает годовую отсрочку от мобилизации для военнослужащих, заключивших "Контракт 18–25". Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде еще 31 июля 2025 года.

Об этом говорится в карточке закона, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Отсрочка от мобилизации воинам, которые подписали "Контракт 18-25"

Закон 17 февраля отправили Зеленскому, а 9 марта его вернули с подписью главы государства.

null
Законопроект. Фото: скриншот

Закон предусматривает 12-месячную отсрочку от мобилизации для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения подписали годовой контракт и были уволены после его завершения.

Мобилизация в Украине — что стоит знать

Экс-заместитель генпрокурора Николай Голомша заявил, что полицейские имеют доступ к тем же базам, что и представители ТЦК, поэтому они могут останавливать мужчин для проверки.

А граждане с инвалидностью, установленной бессрочно, не подлежат мобилизации. В то же время, чтобы избежать возможных недоразумений, отсрочку все же рекомендуется оформить.

Юрист ОО "Громадське платформа" Сергей Кошель заявил, что розыск ТЦК имеет определенный срок действия, но автоматически не исчезает.

Ранее глава подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям профильного парламентского комитета Федор Вениславский заявил, что в Украине весной могут измениться мобилизационные меры.

Владимир Зеленский война мобилизация законопроект отсрочка
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации