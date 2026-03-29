Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація В Україні з'явилась білборди з жінками у ЗСУ: чи буде мобілізація

В Україні з'явилась білборди з жінками у ЗСУ: чи буде мобілізація

Ua ru
Дата публікації: 29 березня 2026 04:30
В Україні з'явилась білборди з жінками у ЗСУ: чи буде мобілізація
Українські військовослужбовиці. Фото ілюстративне: ukrinform.ua

В українських містах з'явилися білборди, де вказано, що "Захист України - це жіноча справа. Деякі українські сприйняли їх так, нібито закликав для жінок готуватися до мобілізації.

Як повідомляє Новини.LIVE, в коментарі "24 Каналу" начальник Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подіка відповів, чи відповідають припущення громадян дійсності.

Чи планується мобілізація жінок в Україні

Зауважимо, що у суботу, 28 березня, у соцмережах поширили відеоролик, на якому чоловік показав білборд із рекламою від Drone Force. На плакаті було видно напис "Захист України — це жіноча справа". Це і викликало припущення, що почалася рекламна кампанія щодо мобілізації жінок.

Проте у Сухопутних військах підкреслили, що захист країни є спільною справою усіх громадян. За словами Подіка, білборд це лише рекламна кампанія, а не факт того, що обороняти країну мають лише жінки.

"Це рекламна кампанія для того, щоб жінки, які мають бажання добровільно долучитися до Збройних Сил, саме у безпілотні складові, адже там Drone Force, вони через рекрутинговий центр звертаються та ухвалюють рішення", — сказав він.

Читайте також:

Також Андрій Подіка наголосив, що служба жінок в Україні є виключно добровільною справою. Він припустив, що обурення щодо плакату може бути пов'язана з пропагандою РФ.

"Я акцентую на тому, що жодних законодавчих актів чи документів у нас не відбулося щодо мобілізації жінок", — резюмував він.

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно експрокурор Київської прокуратури Ярослав Захарченко заявив, що ТЦК оголосив у розшук понад 30 жінок.

Також ми писали, що адвокат Андрій Карпенко пояснив, як змінилися правила мобілізації жінок в Україні.

мобілізація війна в Україні жінки на війні
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації