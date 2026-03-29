В Україні з'явилась білборди з жінками у ЗСУ: чи буде мобілізація

Українські військовослужбовиці. Фото ілюстративне: ukrinform.ua

В українських містах з'явилися білборди, де вказано, що "Захист України - це жіноча справа. Деякі українські сприйняли їх так, нібито закликав для жінок готуватися до мобілізації.

Як повідомляє Новини.LIVE, в коментарі "24 Каналу" начальник Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подіка відповів, чи відповідають припущення громадян дійсності.

Чи планується мобілізація жінок в Україні

Зауважимо, що у суботу, 28 березня, у соцмережах поширили відеоролик, на якому чоловік показав білборд із рекламою від Drone Force. На плакаті було видно напис "Захист України — це жіноча справа". Це і викликало припущення, що почалася рекламна кампанія щодо мобілізації жінок.

Проте у Сухопутних військах підкреслили, що захист країни є спільною справою усіх громадян. За словами Подіка, білборд це лише рекламна кампанія, а не факт того, що обороняти країну мають лише жінки.

"Це рекламна кампанія для того, щоб жінки, які мають бажання добровільно долучитися до Збройних Сил, саме у безпілотні складові, адже там Drone Force, вони через рекрутинговий центр звертаються та ухвалюють рішення", — сказав він.

Також Андрій Подіка наголосив, що служба жінок в Україні є виключно добровільною справою. Він припустив, що обурення щодо плакату може бути пов'язана з пропагандою РФ.

"Я акцентую на тому, що жодних законодавчих актів чи документів у нас не відбулося щодо мобілізації жінок", — резюмував він.

Як повідомляло Новини.LIVE, нещодавно експрокурор Київської прокуратури Ярослав Захарченко заявив, що ТЦК оголосив у розшук понад 30 жінок.

Також ми писали, що адвокат Андрій Карпенко пояснив, як змінилися правила мобілізації жінок в Україні.