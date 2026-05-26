В Украине сократят количество забронированных

Дата публикации 26 мая 2026 07:44
Оформление военно-учетных документов в ТЦК. Фото: Новини.LIVE, "Укринформ". Коллаж: Новини.LIVE

В Украине может уменьшиться количество людей с бронированием. Правительство стремится уменьшить количество злоупотреблений. На данный момент готовят соответствующее постановление.

Об этом "Телеграфу" сообщила депутат, председатель Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам защиты прав инвесторов и рабочей группы по вопросам инвестиций в оборонно-промышленный комплекс, передает Новини.LIVE.

Как изменится процесс бронирования в Украине

Постановление, которое сейчас разрабатывают, должно закрыть "некоторые лазейки по бронированию". В частности, речь идет об учете одних и тех же людей на разных предприятиях несколько раз.

"Если они работают на смежных должностях, то на предприятиях их причисляют к тем 50% работников, которые не имеют бронирования", — пояснила нардеп.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" сообщал, что военнообязанные, которые работают на критически важных предприятиях, имеют право на бронирование. Правда, военнообязанный, который попадает в учебный центр и проходит базовую военную подготовку, уже считается военнослужащим. Предоставить такому гражданину бронирование невозможно.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что военнообязанный может получить отсрочку, если ухаживает за близким родственником. В частности, такое право есть у тех, кто ухаживает за родителями, которые имеют I группу инвалидности. Наличие других родственников, которые имеют бронирование, на оформление отсрочки не повлияет.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
