В Україні скоротять кількість заброньованих

В Україні може зменшитися кількість людей із бронюванням. Уряд прагне зменшити кількість зловживань. Наразі готують відповідну постанову.

Про це "Телеграфу" повідомила депутатка, голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів і робочої групи з питань інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, передає Новини.LIVE.

Як зміниться процес бронювання в Україні

Постанова, яку наразі розробляють, має закрити "деякі лазівки із бронювання". Зокрема, йдеться про облік одних і тих же людей на різних підприємствах кілька разів.

"Якщо вони працюють на суміжних посадах, то на підприємствах їх зараховують до тих 50% працівників, які не мають бронювання", — пояснила нардепка.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що військовозобов'язані, які працюють на критично важливих підприємствах, мають право на бронювання. Щоправда, військовозобов'язаний, який потрапляє до навчального центру та проходить базову військовову підготовку, уже вважається військовослужбовцем. Надати такому громадянину бронювання неможливо.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що військовозобов'язаний може отримати відстрочку, якщо доглядає близького родича. Зокрема, таке право є в тих, хто доглядає батьків, які мають I групу інвалідності. Наявність інших родичів, які мають бронювання, на оформлення відстрочки не вплине.