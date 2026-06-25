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Главная Мобилизация В Украине ввели новые контракты для военных в тылу: названа зарплата

В Украине ввели новые контракты для военных в тылу: названа зарплата

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Дата публикации 25 июня 2026 07:19
Контракты для военнослужащих тыла — условия и зарплата
Военнослужащий. Иллюстративное фото: freepik.com

Минобороны Украины ввело новый базовый контракт для военнослужащих, находящихся в тылу. Он предусматривает систему выплат и начисление отсрочки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Минобороны.

Что известно о контракте для военных в тылу

В ведомстве отметили, что этот контракт предназначен для делопроизводителей, мастеров, бухгалтеров, поваров и других специалистов на должностях, которые не подпадают под пехотно-штурмовой и боевой контракты.

Новый базовый контракт могут заключить как военнообязанные, так и действующие военнослужащие. Срок действия контракта — 24 месяца.

После того, как человек отслужил по этому контракту, документ гарантирует базовую отсрочку на 6 месяцев. Кроме того, отсрочку дополнительно увеличивают за боевые задачи и годы предыдущей службы, в частности:

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  • плюс один день — за каждый день выполнения боевых задач;
  • плюс один месяц — за каждый год службы до 2022 года.

"Общая продолжительность отсрочки определяется по совокупности всех оснований. Гарантированное предоставление отсрочки является преимуществом нового базового контракта", — говорится в сообщении.

Что касается выплат, они состоят из двух частей — "базовой ставки" в размере 20 000 грн и дополнительных вознаграждений. Так, за выполнение задач в тылу дополнительная выплата составит 10 000 грн, поэтому в целом получается — не менее 30 000 грн.

"Диапазон выплат зависит от выслуги лет, воинского звания, занимаемой должности, объема выполненных специальных задач и так далее", — пояснили в Минобороны.

Также в ведомстве добавили, что во время войны военнослужащий может быть привлечен к выполнению боевых задач. В случае выполнения задач на пункте управления, в штабе или при непосредственном участии в боях выплаты будут такими же, как по боевому контракту. Если боевые задачи выполняются на первой линии, то выплаты начисляются как по пехотно-штурмовому контракту.

"При первом заключении контракта выплачивается от 27 000 до 33 000 гривен, в зависимости от воинского звания. Раз в год можно получить выплату на оздоровление в размере от 20 000 гривен", — резюмировали в министерстве.

Как сообщали Новини.LIVE, две недели назад министр обороны Украины Михаил Федоров объявил, что с 15 июня украинцы официально могут подписать новые контракты с Силами обороны. В новых контрактах предусмотрены четкие сроки службы и гарантированные отсрочки.

Также мы писали, что юристы объяснили, кто сможет получить годовую отсрочку после заключения контракта.

армия контракт зарплата
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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