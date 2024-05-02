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В Украине ликвидировали восемь хитроумных схем от мобилизации сразу в нескольких областях

2 мая 2024 19:59
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Украине ликвидировали восемь хитроумных схем от мобилизации сразу в нескольких областях
Задержание организатора схемы для уклонения от мобилизации. Фото: СБУ / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Служба безопасности и Национальная полиция успешно заблокировали восемь схем уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. Организаторы этих преступлений были задержаны в разных регионах Украины — до 9 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 2 мая.

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За деньги фигуранты схем помогали уклонистам бежать за границу, используя поддельные документы или обход пропускных пунктов. Стоимость таких услуг колебалась от 3 до 10 тысяч долларов США в зависимости от срочности выезда и конкретной схемы.

В разных областях страны были раскрыты следующие схемы.

Винницкая область: ликвидированы три схемы побега уклонистов. Задержаны пять организаторов, которые предлагали бежать за пределы Украины через пограничные участки реки Днестр.

В Украине ликвидировали восемь хитроумных схем от мобилизации сразу в нескольких областях - фото 1
Задержание организаторов схемы уклонения от мобилизации. Фото: СБУ / Telegram

Черкасская область: сообщено о подозрении бывшему налоговику, который "продавал" должности в общественных организациях, перевозящих гуманитарную помощь, и предоставлял возможность уклонистам уехать за границу под видом водителей-перевозчиков.

В Украине ликвидировали восемь хитроумных схем от мобилизации сразу в нескольких областях - фото 2
Задержание организатора схемы для уклонения от мобилизации. Фото: СБУ / Telegram

Кировоградская область: задержан делец, торговавший фиктивными справками о непригодности к службе по состоянию здоровья

Ровенская область: задержан заместитель руководителя местной больницы, который предлагал уклонистам оформить фиктивную группу инвалидности во избежание призыва.

В Украине ликвидировали восемь хитроумных схем от мобилизации сразу в нескольких областях - фото 3
Задержание организатора схемы для уклонения от мобилизации. Фото: СБУ / Telegram

Львовская область: сообщено о подозрении двум организаторам схем уклонистов, которые использовали поддельные документы и информационную систему "Шлях" для незаконного выезда за границу.

Организаторам преступных схем грозит до 9 лет заключения с конфискацией имущества, а их клиентам — до 5 лет тюремного заключения.

В Украине ликвидировали восемь хитроумных схем от мобилизации сразу в нескольких областях - фото 4
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, что в Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение правил военного учета и уклонение от мобилизации. По состоянию на сегодня сумма штрафа составляет от 510 до 5 100 гривен. Однако его размер может вскоре возрасти.

Также мы рассказывали, что группировка во главе с одесситом занималась незаконной переправкой мужчин за границу Украины. Сообщники подделывали документы и отправляли уклонистов якобы в "отпуск" в Молдову.

СБУ
граница
полиция
мобилизация
военнообязанные
уклонисты
мужчины

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