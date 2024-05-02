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В Україні ліквідували вісім хитромудрих схем від мобілізації одразу в кількох областях

2 травня 2024 19:59
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
В Україні ліквідували вісім хитромудрих схем від мобілізації одразу в кількох областях
Затримання організатора схеми для ухиляння від мобілізації. Фото: СБУ / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Служба безпеки та Національна поліція успішно заблокували вісім схем ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Організатори цих злочинів були затримані в різних регіонах України — до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram у четвер, 2 травня.

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Ліквідація схем для ухилянтів

За гроші фігуранти схем допомагали ухилянтам втекти за кордон, використовуючи підроблені документи або обхід пропускних пунктів. Вартість таких послуг коливалася від 3 до 10 тисяч доларів США, залежно від терміновості виїзду та конкретної схеми.

У різних областях країни були розкриті такі схеми.

Вінницька область: ліквідовано три схеми втечі ухилянтів. Затримано п'ятьох організаторів, які пропонували втекти за межі України через прикордонні ділянки річки Дністер.

В Україні ліквідували вісім хитромудрих схем від мобілізації одразу в кількох областях - фото 1
Затримання організаторів схеми для ухилення від мобілізації. Фото: СБУ / Telegram

Черкаська область: повідомлено про підозру колишньому податківцю, який "продавав" посади у громадських організаціях, що перевозять гуманітарну допомогу, та надавав можливість ухилянтам виїхати за кордон під виглядом водіїв-перевізників.

В Україні ліквідували вісім хитромудрих схем від мобілізації одразу в кількох областях - фото 2
Затримання організатора схеми для ухилення від мобілізації. Фото: СБУ / Telegram

Кіровоградська область: затримано ділка, який торгував фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров'я

Рівненська область: затримано заступника керівника місцевої лікарні, який пропонував ухилянтам оформити фіктивну групу інвалідності, щоб уникнути призову.

В Україні ліквідували вісім хитромудрих схем від мобілізації одразу в кількох областях - фото 3
Затримання організатора схеми для ухилення від мобілізації. Фото: СБУ / Telegram

Львівська область: повідомлено про підозру двом організаторам схем для ухилянтів, які використовували підроблені документи та інформаційну систему "Шлях" для незаконного виїзду за кордон.

Організаторам злочинних схем загрожує до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна, а їхнім клієнтам — до 5 років тюремного ув'язнення.

В Україні ліквідували вісім хитромудрих схем від мобілізації одразу в кількох областях - фото 4
Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Україні передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації. Станом сьогодні сума штрафу становить від 510 до 5 100 гривень. Однак його розмір може невдовзі зрости. 

Також ми розповідали, що угрупування на чолі з одеситом займалося незаконним переправленням чоловіків за кордон України. Спільники підробляли документи та відправляли ухилянтів начебто у "відпустку" до Молдови.

СБУ
кордон
поліція
мобілізація
військовозобов'язані
ухилянти
чоловіки

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