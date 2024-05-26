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В Украине мобилизовали почти 350 заключенных, — Малюська

26 мая 2024 01:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Украине мобилизовали почти 350 заключенных, — Малюська
Денис Малюська. Фото: sud.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Условно-досрочное освобождение для мобилизации в армию получили уже около 350 заключенных. В настоящее время на рассмотрении в судах еще 4 300 заявлений от осужденных, желающих присоединиться к рядам защитников Украины.

Об этом в интервью The New York Times в пятницу, 24 мая, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

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По мнению Малюськи, некоторые из заключенных еще не определились и хотят сначала увидеть, что будет с первой волной осужденных, которые присоединятся к украинской армии.

"Они хотят знать, какое качество подготовки, довольны ли бывшие заключенные, и будут ли должным образом к ним относятся. Это будет ключевым", — сказал глава Минюста.

Также министр добавил, что в ряды Сил обороны могут присоединиться около 20 тысяч заключенных, в том числе те, кто находится в СИЗО. Уволить для службы в армии могут даже осужденного за одноразовое убийство, если преступление было совершено без таких отягчающих обстоятельств как сексуальное насилие.

Напомним, во вторник, 21 мая, в Хмельницкой области впервые мобилизовали двоих заключенных. Мужчинам, которые находились в СИЗО за кражу, разрешили присоединиться к рядам Национальной гвардии Украины.

Также мы сообщали, что на этой неделе Хмельницкий горрайонный суд удовлетворил уже 50 ходатайств об условно-досрочном освобождении заключенных для военной службы.

Денис Малюська
Минюст
заключенные
мобилизация
война в Украине
осужденные

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