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В Україні мобілізували майже 350 ув'язнених, — Малюська

26 травня 2024 01:45
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
В Україні мобілізували майже 350 ув'язнених, — Малюська
Денис Малюська. Фото: sud.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Умовно-дострокове звільнення для мобілізації в армію отримали вже близько 350 ув'язнених. На даний момент на розгляді в судах ще 4 300 заяв від засуджених, які бажають приєднатися до лав захисників України.

Про це в інтерв'ю The New York Times у п'ятницю, 24 травня, повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

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На думку Малюськи, деякі з ув'язнених ще не визначилися і хочуть спочатку побачити, що буде з першою хвилею засуджених, які приєднаються до української армії.

"Вони хочуть знати, яка якість підготовки, чи задоволені колишні в’язні, що служитимуть, та чи належним чином до них ставляться. Це буде ключовим", — сказав очільник Мін'юсту.

Також міністр додав, що до лав Сил оборони можуть приєднатися близько 20 тисяч ув’язнених, зокрема ті, хто перебуває в СІЗО. Звільнити для служби в армії можуть навіть засудженого за одноразове вбивство, якщо злочин було вчинено без таких обтяжуючих обставин як сексуальне насилля.

Нагадаємо, у вівторок, 21 травня, у Хмельницькій області вперше мобілізували двох ув'язнених. Чоловікам, які перебували в СІЗО за крадіжку, дозволили долучитися до лав Національної гвардії України.

Також ми повідомляли, що цього тижня Хмельницький міськрайонний суд задовольнив вже 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення ув'язнених задля військової служби.

Денис Малюська
Мін'юст
ув'язнені
мобілізація
війна в Україні
засуджені

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