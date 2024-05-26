В Україні мобілізували майже 350 ув'язнених, — Малюська

Денис Малюська. Фото: sud.ua

Умовно-дострокове звільнення для мобілізації в армію отримали вже близько 350 ув'язнених. На даний момент на розгляді в судах ще 4 300 заяв від засуджених, які бажають приєднатися до лав захисників України.

Про це в інтерв'ю The New York Times у п'ятницю, 24 травня, повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

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На думку Малюськи, деякі з ув'язнених ще не визначилися і хочуть спочатку побачити, що буде з першою хвилею засуджених, які приєднаються до української армії.

"Вони хочуть знати, яка якість підготовки, чи задоволені колишні в’язні, що служитимуть, та чи належним чином до них ставляться. Це буде ключовим", — сказав очільник Мін'юсту.

Також міністр додав, що до лав Сил оборони можуть приєднатися близько 20 тисяч ув’язнених, зокрема ті, хто перебуває в СІЗО. Звільнити для служби в армії можуть навіть засудженого за одноразове вбивство, якщо злочин було вчинено без таких обтяжуючих обставин як сексуальне насилля.

Нагадаємо, у вівторок, 21 травня, у Хмельницькій області вперше мобілізували двох ув'язнених. Чоловікам, які перебували в СІЗО за крадіжку, дозволили долучитися до лав Національної гвардії України.

Також ми повідомляли, що цього тижня Хмельницький міськрайонний суд задовольнив вже 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення ув'язнених задля військової служби.