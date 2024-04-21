В Украине могут ограничить предоставление админуслуг для уклонистов, — Малюська

Денис Малюська. Фото: vitatv.com.ua

В Украине могут быть введены ограничения на предоставление административных услуг мужчинам призывного возраста. Таких граждан будут обслуживать при наличии учетных документов.

Об этом в эфире Национального телемарафона рассказал Министр юстиции Денис Малюська.

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По словам Малюськи, правительство обеспечит надлежащую работу ТЦК, но в то же время чиновники работают и над "стимулированием" тех, кто до сих пор сомневается в необходимости выполнения своих обязанностей перед государством.

"Сейчас разные министерства нарабатывают изменения в постановления Кабмина, которые установят предпосылкой предоставления отдельных административных услуг наличие военно-учетного документа. То есть государство будет пытаться сделать так, чтобы закон был одинаковым для всех. И чтобы те, кто добровольно хочет защищать Украину, не были в худшем положении, чем те, кто этого не хочет", — подчеркнул министр.

Напомним, согласно новым правилам мобилизации, мужчины, которые обратятся в ТЦК добровольно, получат двухмесячную отсрочку для подготовки и решения личных вопросов.

Также мы сообщали, какие обстоятельства считаются уважительными причинами для неявки в ТЦК.