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В Украине могут ограничить предоставление админуслуг для уклонистов, — Малюська

21 апреля 2024 01:35
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Украине могут ограничить предоставление админуслуг для уклонистов, — Малюська
Денис Малюська. Фото: vitatv.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Украине могут быть введены ограничения на предоставление административных услуг мужчинам призывного возраста. Таких граждан будут обслуживать при наличии учетных документов.

Об этом в эфире Национального телемарафона рассказал Министр юстиции Денис Малюська.

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По словам Малюськи, правительство обеспечит надлежащую работу ТЦК, но в то же время чиновники работают и над "стимулированием" тех, кто до сих пор сомневается в необходимости выполнения своих обязанностей перед государством.

"Сейчас разные министерства нарабатывают изменения в постановления Кабмина, которые установят предпосылкой предоставления отдельных административных услуг наличие военно-учетного документа. То есть государство будет пытаться сделать так, чтобы закон был одинаковым для всех. И чтобы те, кто добровольно хочет защищать Украину, не были в худшем положении, чем те, кто этого не хочет", — подчеркнул министр.

Напомним, согласно новым правилам мобилизации, мужчины, которые обратятся в ТЦК добровольно, получат двухмесячную отсрочку для подготовки и решения личных вопросов.

Также мы сообщали, какие обстоятельства считаются уважительными причинами для неявки в ТЦК.

Денис Малюська
военный учет
мобилизация
война в Украине
уклонисты

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