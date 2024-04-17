Мобілізація в Україні — кого із жінок можуть призвати на військову службу

Жінка-військовослужбовиця. Фото ілюстративне: facebook.com/olenazelenska.official

Новий закон про мобілізацію, який Верховна Рада України ухвалила 11 квітня, унормовує мобілізацію жінок під час воєнного стану та в мирний час. Примусової мобілізації для жінок не буде, однак представницям деяких професій треба встати на обов'язковий облік.

Новини. Live дізналися, що змінить новий закон для жінок та кого можуть призвати.

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Хто має стати на військовий облік

Як і раніше, на військовому обліку мають бути жінки, в яких є фармацевтична або медична спеціальність: лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти віком від 18 до 60 років. Жінки цих спеціальностей мали з'явитися до ТЦК та СП, аби стати на облік, ще з 1 жовтня 2023 року.

Жінки, які мають інші професії можуть стати на облік за власним бажанням.

Чи мобілізуватимуть усіх жінок-медиків

Жінок, які стоять на військовому обліку, можуть призвати на військову службу чи залучити до оборони держави у воєнний час виключно добровільно і за їхньої згоди. Навіть у мирний час жінок приймають на військову службу та службу у військовому резерві тільки за контрактом.

Чи мають жінки проходити базову військову службу

Базову військову службу обов'язково мають проходити чоловіки віком від 18 до 25 років. Жінки можуть проходити підготовку, але лише за власним бажанням.

Щоправда, з 1 вересня 2025 року всі студентки медичних спеціальностей повинні будуть пройти базову військову підготовку при університетах та училищах. Така підготовка триватиме до трьох місяців.

Законом передбачено гендерну рівність у війську: жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками, в однакових умовах приймаються на службу за контрактом, призиваються та проходять військову службу.

Хто із жінок не може мобілізуватися або має право піти з військової служби

Призову не підлягають заброньовані працівники та працівниці, здобувачі передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною формою, докторанти та інтерни. Звільнитися зі служби жінки можуть у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною. Також не мобілізуватимуть:

дружин, якщо обоє із подружжя проходять військову службу і мають дитину віком до 18 років;

жінок і чоловіків які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років (якщо не мають заборгованості зі сплатою аліментів понад три місяці);

жінок і чоловіків, які непридатні до служби за станом здоров'я або віком;

жінок і чоловіків, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий із батьків помер, його позбавили батьківських прав, визнали зниклим безвісти, або він перебуває в місці позбавлення волі;

жінок і чоловіків опікунів або прийомних батьків, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Або якщо дитина — повнолітня з I чи II групою інвалідності;

жінок і чоловіків, які виховують дитину до 18 років, хвору на важкі ураження нервової системи, з важкими вродженими вадами розвитку, онкологією, паралічем, важкими психічними розладами, цукровим діабетом I типу, гострими захворюваннями нирок;

усиновлювачів, які утримують дитину до 18 років, яка перед цим була сиротою;

тих, хто має чоловіка (дружину) — особу з інвалідністю І чи ІІ груп;

тих, хто має чоловіка (дружину) — особу з інвалідністю ІІІ групи, яку він (вона) отримали, втративши кінцівки, кисті рук, стопи ніг, один із парних органів, або якщо він (вона) мають онкологію чи психічні вади;

тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ груп або ті, у кого один з батьків чоловіка (дружини) має інвалідність І чи ІІ груп (якщо більше немає не військовозобов'язаних, які зможуть за ними доглядати);

тих, у кого близькі родичі загинули або зникли безвісти під час АТО чи участі в бойових діях під час воєнного стану;

тих, чиїм близьким родичам присвоїли звання "Герой України".

Нагадаємо, юрист Андрій Топчій пояснив, хто з військовозобов'язаних чоловіків може отримати бронювання.

Також раніше стало відомо, що засудженим, які служитимуть у лавах ЗСУ, не платитимуть зарплату. До того ж такі бійці не зможуть йти в щорічну відпустку.