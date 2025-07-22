ТЦК могут создать свои мобильные пункты из-за атаки РФ на здания ТЦК, заявил Вениславский

Армейский микроавтобус. Иллюстративное фото: УНИАН

Согласно украинскому законодательству ничего не мешает ТЦК создавать свои мобильные пункты по мобилизации граждан. Такие мобильные ТЦК могут быть легитимно сформированы на уровне подзаконных актов, принятых Кабинетом Министров или командованием Вооруженных Сил Украины.

Об этом заявил на брифинге член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Почему необходимы мобильные ТЦК

По словам Вениславского, все из-за усиления российских атак на стационарные учреждения ТЦК и СП. Нардеп говорит, что закон не определяет четко фиксированных мест расположения ТЦК.

"Диджитализация, перенос вопросов в цифровой режим существенно облегчает деятельность, мобильность ТЦК. А современные технологии позволяют обеспечить и компьютерной связью, и доступом к базам, поэтому я в этом проблем не вижу, но это решение командования, ВРУ к этому никакого отношения не имеет", — заявил Вениславский.

Он отметил, что Верховная Рада не имеет прямого отношения к этому вопросу, поскольку решение о создании мобильных ТЦК относится к компетенции военного командования.

Вениславский подчеркнул, что атаки россиян на ТЦК являются элементом гибридной войны, направленной на запугивание граждан и создание впечатления опасности пребывания в этих пунктах.

Напомним, что юристы объяснили, могут ли забронированные мужчины выезжать за границу в отпуск. Как известно, во время военного положения и мобилизации в стране для граждан в возрасте 18-60 лет действует ограничение на пересечение границы.

Также ранее Денис Шмыгаль прокомментировал случаи принудительной мобилизации.