В Украине могут освободить от мобилизации еще одну категорию — о ком идет речь

Мобилизированные украинцы. Фото: АрмияInform

В Верховной Раде Украины предлагают освободить от мобилизации волонтеров. Соответствующий законопроект о внесении изменений в статью закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" зарегистрировали в ноябре.

Возможно ли освободить волонтеров от мобилизации объяснил адвокат Владимир Крекотня.

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Освобождение волонтеров от мобилизации в Украине

В пояснительной записке отмечается, что волонтерской деятельностью, как правило, занимаются и те граждане, которые по возрасту и формально по состоянию здоровья военнообязанные, но по разным причинам реально не могут служить в военных подразделениях и выполнять боевые и другие задачи.

В то же время, большинство волонтеров ездят в зону боевых действий, чтобы доставить помощь украинским бойцам и гражданским, однако их деятельности часто мешают различные действия представителей ТЦК и СП.

В частности, под "атаки" военкоматов попадают волонтеры, которые существенно помогают государству в решении важных задач, которые нельзя решить из-за нехватки бюджетных средств.

Поэтому в Раде предлагают следующие изменения:

Во время мобилизации призыва на военную службу не будут подлежать граждане Украины призывного возраста и состояния, которые работают (не менее 0,75 ставки) или занимаются предпринимательской деятельностью и официально занимаются волонтерской деятельностью.

Для освобождения от мобилизации волонтер должен входить в Реестр волонтеров, удостоверение волонтера утвержденного образца и иметь подтверждающие документы, которые в текущем или предыдущем месяце осуществляли волонтерскую деятельность.

Ранее мы писали, что часть призывников в Украине имеют право на отсрочку. Это касается и лиц, осужденных за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.

Кроме того, в Украине учащаются случаи, когда ограниченно пригодные лица оказываются на передовой. Почему так происходит, объяснил адвокат.