В Украине изменили порядок бронирования военнообязанных

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Кабинет Министров Украины принял важные изменения в порядок бронирования военнообязанных. Кроме того, обновлены критерии определения предприятий как критически важных.

Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в пятницу, 28 февраля.

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Что известно об изменениях в порядке бронирования военнообязанных

Одним из основных изменений является включение работников, мобилизованных после 18 мая 2024 года, в общее количество лиц, подлежащих бронированию.

Кроме того, отменена 72-часовая проверка данных работников при бронировании для государственных органов. Также сокращен срок аннулирования отсрочки для работников предприятий, учреждений и организаций до 5 дней.

В порядке бронирования также обновлены критерии определения предприятий как критически важных. Теперь для этого будет использоваться месячный период расчета средней заработной платы.

В то же время, Пенсионному фонду и Минцифре поручено обеспечить интеграцию реестров для автоматической проверки соответствия зарплатных критериев военнообязанных.

Эти нововведения имеют целью упростить процесс бронирования и обеспечить более эффективное определение критически важных предприятий в условиях военного времени.

Напомним, мы ранее писали о том, кто и на каких основаниях получит отсрочку в марте 2025 года.

Кроме того, правительство продлило срок бронирования работников предприятий до конца марта 2025 года.