В Украине изменили порядок бронирования военнообязанных

В Украине обновили порядок бронирования — основные четыре пункта
Кабинет Министров Украины принял важные изменения в порядок бронирования военнообязанных. Кроме того, обновлены критерии определения предприятий как критически важных.
Об этом сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram в пятницу, 28 февраля.
Что известно об изменениях в порядке бронирования военнообязанных
Одним из основных изменений является включение работников, мобилизованных после 18 мая 2024 года, в общее количество лиц, подлежащих бронированию.
Кроме того, отменена 72-часовая проверка данных работников при бронировании для государственных органов. Также сокращен срок аннулирования отсрочки для работников предприятий, учреждений и организаций до 5 дней.
В порядке бронирования также обновлены критерии определения предприятий как критически важных. Теперь для этого будет использоваться месячный период расчета средней заработной платы.
В то же время, Пенсионному фонду и Минцифре поручено обеспечить интеграцию реестров для автоматической проверки соответствия зарплатных критериев военнообязанных.
Эти нововведения имеют целью упростить процесс бронирования и обеспечить более эффективное определение критически важных предприятий в условиях военного времени.
Напомним, мы ранее писали о том, кто и на каких основаниях получит отсрочку в марте 2025 года.
Кроме того, правительство продлило срок бронирования работников предприятий до конца марта 2025 года.
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