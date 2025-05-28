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В Украине обновили правила бронирования — что изменилось

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Дата публикации 28 мая 2025 21:24
Бронирование от мобилизации — в Украине обновили правила
ТЦК на улице. Иллюстративное фото: Львовский ТЦК

В Украине обновили правила бронирования от мобилизации. Отныне предприятия могут резервировать больше работников, в частности тех, кто был официально мобилизован после 18 мая прошлого года.

Об этом сообщили на портале "Дія".

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Новые правила бронирования работников

Согласно обновленным правилам бронирования, к количеству военнообязанных в компании добавили работников, официально мобилизованных после 18 мая 2024 года. Так, предприятие сможет забронировать большее количество специалистов по своему проценту.

Отмечается, что ранее учитывали только тех, кто на воинском учете и не мобилизован, а теперь добавляются и мобилизованные, если они официально трудоустроены.

"Например: было 80 военнообязанных — бронировали 40. Добавилось 20 мобилизованных — общее количество выросло до 100 — теперь лимит для всех работников возрастает до 50", — пояснили в "Дії".

Кроме того, в общее количество военнообязанных больше не засчитывают работников, которые уже имеют бронирование в другой компании.

Напомним, ранее мы писали, возможно ли бронирование без наличия военного билета. Юристы разъяснили все детали.

Также мы сообщали, что некоторые работники критических предприятий могут потерять бронирование.

Дия мобилизация бронирование ТЦК и СП
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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