Бронирование от мобилизации — в Украине обновили правила

ТЦК на улице. Иллюстративное фото: Львовский ТЦК

В Украине обновили правила бронирования от мобилизации. Отныне предприятия могут резервировать больше работников, в частности тех, кто был официально мобилизован после 18 мая прошлого года.

Об этом сообщили на портале "Дія".

Реклама

Читайте также:

Новые правила бронирования работников

Согласно обновленным правилам бронирования, к количеству военнообязанных в компании добавили работников, официально мобилизованных после 18 мая 2024 года. Так, предприятие сможет забронировать большее количество специалистов по своему проценту.

Отмечается, что ранее учитывали только тех, кто на воинском учете и не мобилизован, а теперь добавляются и мобилизованные, если они официально трудоустроены.

"Например: было 80 военнообязанных — бронировали 40. Добавилось 20 мобилизованных — общее количество выросло до 100 — теперь лимит для всех работников возрастает до 50", — пояснили в "Дії".

Кроме того, в общее количество военнообязанных больше не засчитывают работников, которые уже имеют бронирование в другой компании.

Напомним, ранее мы писали, возможно ли бронирование без наличия военного билета. Юристы разъяснили все детали.

Также мы сообщали, что некоторые работники критических предприятий могут потерять бронирование.