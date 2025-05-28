Бронирование от мобилизации — в Украине обновили правила

В Украине обновили правила бронирования — что изменилось
В Украине обновили правила бронирования от мобилизации. Отныне предприятия могут резервировать больше работников, в частности тех, кто был официально мобилизован после 18 мая прошлого года.
Об этом сообщили на портале "Дія".
Новые правила бронирования работников
Согласно обновленным правилам бронирования, к количеству военнообязанных в компании добавили работников, официально мобилизованных после 18 мая 2024 года. Так, предприятие сможет забронировать большее количество специалистов по своему проценту.
Отмечается, что ранее учитывали только тех, кто на воинском учете и не мобилизован, а теперь добавляются и мобилизованные, если они официально трудоустроены.
"Например: было 80 военнообязанных — бронировали 40. Добавилось 20 мобилизованных — общее количество выросло до 100 — теперь лимит для всех работников возрастает до 50", — пояснили в "Дії".
Кроме того, в общее количество военнообязанных больше не засчитывают работников, которые уже имеют бронирование в другой компании.
Напомним, ранее мы писали, возможно ли бронирование без наличия военного билета. Юристы разъяснили все детали.
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