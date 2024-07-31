Мобилизация в Украине — ежемесячно призывают 30 тысяч человек

Мобилизированные бойцы во время учений. Фото: Минобороны

С мая Украина набирает до 30 тысяч новобранцев каждый месяц, что значительно превышает зимние показатели. Несмотря на это, мобилизация пока не привела к усилению сил на поле боя. Украинские войска продолжают испытывать нехватку личного состава.

Об этом сообщило издание The New York Times во вторник, 30 июля.

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С мая, когда вступил в силу новый закон о воинской обязанности, Украина призывает около 30 тысяч новобранцев ежемесячно. Это вдвое или втрое больше, чем в зимние месяцы и примерно столько же, сколько ежемесячно набирает российская армия. Эти цифры не удалось подтвердить независимо.

В издании говорится, что эксперты поговорили на условиях анонимности, чтобы обсудить конфиденциальные цифры.

По словам источников, мобилизация пока не привела к усилению украинских сил на поле боя.

"По сравнению с концом 2023 года, когда была острая нехватка людей, ситуация немного улучшается. Небольшие группы военнообязанных еженедельно попадают в наше подразделение, но наши потребности все равно превышают количество людей, которые мы получаем", — рассказал пресс-офицер 65-й бригады Сергей Скибчик.

Генерал, бывший командующий украинскими силами Юрий Содоль отметил, что на некоторых участках фронта россияне преобладали украинцев более чем в семь раз. Но несколько бригад, развернутых на поле боя, сообщили об увеличении количества призывников, которые они получили за последние недели. В этом месяце Министерство обороны сообщило, что около 4,7 миллиона военнообязанных обновили свои учетные данные.

"Также кроме призывников Украина освободила около 3 800 заключенных для прохождения службы в обмен на возможность условно-досрочного освобождения после окончания боевых обязанностей", — сообщил министр юстиции Денис Малюска.

Медик, воюющий у восточноукраинского города Торецк, одной из самых горячих точек на линии фронта, сказал, что его бригада приняла 2000 призывников и пленных за последние два месяца.

"Ситуация с мобилизацией значительно улучшилась", — отметил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам обороны и разведки Егор Чернев.

Франц-Штефан Гади, военный аналитик из Вены, недавно вернувшийся из полевого исследования в Украине, сказал, что большое количество призывников прибудет на поле боя в ближайшие недели.

"Перед тем, как это произойдет, российские войска сделают еще один большой толчок и попытаются прорвать украинские линии", — добавил аналитик.

Напомним, около 60% опрошенных социологами граждан поддерживают мобилизацию в Украине. Они считают, что без таких мер победить российских оккупантов просто невозможно.

Ранее мы писали, что базовая военная подготовка является обязательной для всех мужчин старше 18 лет. Но мобилизовать военнообязанных, прошедших базовую военную подготовку, до достижения 25 лет все равно невозможно.