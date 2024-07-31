Мобілізація в Україні — щомісяця призивають 30 тисяч осіб

Мобілізовані бійці під час навчань. Фото: Міноборони

З травня Україна набирає до 30 тисяч новобранців щомісяця, що значно перевищує зимові показники. Попри це, мобілізація поки що не призвела до значного посилення сил на полі бою. Українські війська продовжують відчувати нестачу особового складу.

Про це повідомило видання The New York Times у вівторок, 30 липня.

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З травня, коли набув чинності новий закон про військовий обов'язок, Україна призиває до 30 тисяч новобранців щомісяця. Це вдвічі або втричі більше, ніж під час зимових місяців і приблизно стільки ж, скільки щомісяця набирає російська армія. Ці цифри не вдалося підтвердити незалежно.

У виданні зазначається, що експерти поговорили на умовах анонімності, щоб обговорити конфіденційні цифри.

За словами джерел, мобілізація поки що не призвела до значного посилення українських сил на полі бою.

"Порівняно з кінцем 2023 року, коли був гострий брак людей, ситуація трохи покращується. Невеликі групи військовозобов’язаних щотижня потрапляють до нашого підрозділу, але наші потреби все одно перевищують кількість людей, які ми отримуємо", — розповів пресофіцер 65-ї бригади Сергій Скібчик.

Генерал, колишній командувач українськими силами Юрій Содоль зазначив, що на деяких ділянках фронту росіяни переважали українців більш ніж у сім разів. Але кілька бригад, розгорнутих на полі бою, повідомили про збільшення кількості призовників, яких вони отримали за останні тижні. Цього місяця Міністерство оборони повідомило, що майже 4,7 мільйона військовозобов'язаних оновили свої облікові дані.

"Також окрім призовників, Україна звільнила близько 3 800 ув'язнених для проходження служби в обмін на можливість умовно-дострокового звільнення після закінчення бойових обов'язків", — повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Медик, який воює біля східноукраїнського міста Торецьк, однієї з найгарячіших точок на лінії фронту, сказав, що її бригада прийняла 2000 призовників і полонених за останні два місяці.

"Ситуація з мобілізацією значно покращилася", — зазначив заступник голови парламентського комітету з питань оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Франц-Штефан Гаді, військовий аналітик з Відня, який нещодавно повернувся з польового дослідження в Україні, сказав, що велика кількість призовників прибуде на поле бою в найближчі тижні.

"Перед тим, як це станеться очікується, що російські війська зроблять ще один великий поштовх і спробують прорвати українські лінії", — додав аналітик.

Нагадаємо, майже 60% опитаних соціологами громадян підтримують мобілізацію в Україні. Вони вважають, що без таких заходів перемогти російських окупантів просто неможливо.

Раніше ми писали, що базова військова підготовка є обов’язковою для усіх чоловіків, яким понад 18 років. Але мобілізувати військовозобов’язаних, які пройшли базову військову підготовку, до досягнення 25 років все одно неможливо.