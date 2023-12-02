В Украине усилят мобилизацию еще в одной области — где будут усилены проверки

Украинские военнослужащие на учениях. Фото: Reuters

В Украине уже в двух областях объявили начало усиленной проверки документов у мужчин, поэтому теперь уклоняющимся не удастся спрятаться. Кроме того, все должны иметь при себе документы до конца военного положения.

В каких областях будут ужесточены проверки в материале Новини.LIVE.

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Усиленная мобилизация в Украине

Совет обороны Закарпатской области дал разрешение работникам ТЦК и СП проверять документы у прохожих, поэтому теперь всем необходимо носить с собой паспорт до конца военного положения.

Скриншот поста Закарпатской ОВА

Также об усилении мобилизационных мер объявили в Полтавской ОВА. Там для выполнения "плана" местным властям в сотрудничестве с ТЦК и полицией было поручено увеличить количество призывников до 4 декабря.

Полтавская специализированная прокуратура должна ужесточить контроль за призывом в армию.

Кроме того, в областном центре хотят утвердить график проверок состояния военного учета университетов — они пройдут в декабре.

Скриншот распоряжения

Напомним, что в ТЦК и СП придумали способ, как мобилизовать как можно больше граждан.

Также мы писали, что Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал изменения в проведении мобилизации в Украине.