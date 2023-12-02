Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow В Украине усилят мобилизацию еще в одной области — где будут усилены проверки arrow

В Украине усилят мобилизацию еще в одной области — где будут усилены проверки

2 декабря 2023 22:28
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
В Украине усилят мобилизацию еще в одной области — где будут усилены проверки
Украинские военнослужащие на учениях. Фото: Reuters
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

В Украине уже в двух областях объявили начало усиленной проверки документов у мужчин, поэтому теперь уклоняющимся не удастся спрятаться. Кроме того, все должны иметь при себе документы до конца военного положения.

В каких областях будут ужесточены проверки в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Усиленная мобилизация в Украине

Совет обороны Закарпатской области дал разрешение работникам ТЦК и СП проверять документы у прохожих, поэтому теперь всем необходимо носить с собой паспорт до конца военного положения.

null
Скриншот поста Закарпатской ОВА

Также об усилении мобилизационных мер объявили в Полтавской ОВА. Там для выполнения "плана" местным властям в сотрудничестве с ТЦК и полицией было поручено увеличить количество призывников до 4 декабря.

Полтавская специализированная прокуратура должна ужесточить контроль за призывом в армию.

Кроме того, в областном центре хотят утвердить график проверок состояния военного учета университетов — они пройдут в декабре.

null
Скриншот распоряжения

Напомним, что в ТЦК и СП придумали способ, как мобилизовать как можно больше граждан.

Также мы писали, что Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал изменения в проведении мобилизации в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме