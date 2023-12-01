Зміна правил мобілізації — до чого слід готуватися українцям

Українські військовослужбовці на військових навчаннях у Житомирській області. Фото: Olga Ivashchenko/Reuters

Майже два роки в Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-окупант росія. Увесь цей період військовозобов'язаних чоловіків призивають на військову службу. При цьому влада регулярно оновлює норми та правила мобілізації. На цей раз в країні готують кардинальні зміни, щоб зберегти боєздатність.

Анонсував нововведення секретар РНБО Олексій Данілов. Про це він повідомив у коментарі газеті The Guardian.

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Перше, що хочуть запровадити, дати змогу кожному мобілізованому робити те, що він вміє найкраще. Тобто, якщо людина, до прикладу, професійний автослюсар, ефективніше буде залучити його до ремонту авто для військових, ніж відправляти у штурмову бригаду.

Таким чином в Україні буде активно розвиватися рекрутинг. Такі комерційні компанії мають сприяти проведенню більш цілеспрямованого призову та поповненню лав призовників.

Саме рекрутингові компанії гарантуватимуть призовникам, що вони будуть виконувати ті ролі, які відповідають їхнім навичкам, а не просто вирушатимуть на фронт у невідомість.

"Мобілізація стане більш гнучкою, будуть оголошені ті спеціальності, які потрібні, і люди будуть заявлятися на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники або слюсарі й так далі", — пояснив Данілов.

Він додав, що зміни у мобілізації зокрема будуть пов'язані з залучанням до призову двох найбільших в Україні рекрутингових компаній. Вони долучаться до пошуку людей з конкретними навичками, які знайдуть застосування на фронті.



Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: пресслужба "Слуги народу"

У свою чергу народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі Oboz.ua розповів, що Верховна Рада готує новий великий законопроєкт. Над ним парламентарі працюють вже кілька місяців. Він зокрема повинен допомогти ліквідувати конфліктні ситуації, які стаються під час вручень повісток, а також розширить повноваження ТЦК та СП.

Тобто, мова йде про те, що співробітники територіальних центрів матимуть законне право зупиняти військовозобов'язаного, просити надати документи, які засвідчують особу. Адже наразі вони таких повноважень не мають.

За словами Веніславського, ще одна ймовірна новація в питаннях мобілізації — зміна порядку надання відстрочки від призову особам, які здобувають вищу освіту. Охочих навчатися під час дії воєнного стану побільшало у два-три рази, водночас існує багато зловживань і саме них нардепи планують прибрати. Так, зміни в законодавстві усунуть можливість уникнути призову шляхом здобуття другої, третьої вищої освіти.

Буде питання унормування щодо проходження ВЛК і проходження служби тих людей, які або прийшли обмежено придатні, або стали в процесі служби обмежено придатні.

Парламентар покладає великі сподівання на те, що розгляд законопроєкту в першому читанні розпочнеться вже на початку грудня 2023 року. Хоча в документі ще є певні моменти, з якими не усі погоджуються.

Член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Фото: РБК-Україна​​​

Докладніше про те, які саме зміни принесе новий законопроєкт, який готує Верховна Рада, розповіла депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

Так, має розширитися перелік осіб, яких беруть на військовий облік:

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, зокрема зі звільненням від відбування покарання;

яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (середнього начальницького) складу або, які отримали військові звання офіцерського складу після проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.

Будуть узгоджені наступні питання, пов'язані з мобілізацією, військовим обліком:

скасується заборона на надання відомостей про реєстрацію місця проживання чи перебування призовниками, військовозобов’язаними та резервістами під час укладання трудового договору;

будуть уточнені обов’язки місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо мобілізації, а саме здійснювати та забезпечувати оповіщення та прибуття громадян до ТЦК та СП;

будуть уточнені порядок прибуття військовозобов’язаних та резервістів до ТЦК та СП під час мобілізації, зокрема, на підставі спільного розпорядження керівника місцевої державної адміністрації (військової, військово-цивільної) та керівника ТЦК та СП або розпорядження керівника ТЦК та СП;

будуть надані повноваження Кабінету міністрів України затверджувати Порядок організації проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період на заміну внутрішнім директивним документам Збройних Сил України;

буде запроваджений окремий військовий облік військовозобов’язаних та резервістів розвідувального органу Міністерства оборони України та надається право цьому органу призивати на військову службу по мобілізації військовозобов'язаних та резервістів, які проходили військову службу у розвідувальному органі.

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